Жители Анапы протестуют против установки забора с колючей проволокой на пляже в Сукко

Жители Анапы вышли на протест против огораживания участка пляжа для детского лагеря «Смена». Они называют это захватом земель и считают, что это может быть незаконным.

Ранее Юга.ру рассказывали, что директор лагеря Игорь Журавлев принял решение закрыть пляж для посторонних. Он объяснил, что это делается для безопасности детей. Журавлев добавил, что устанавливать правила пребывания посторонних лиц лиц на территории лагеря можно в соответствии с Федеральным законом № 96-ФЗ.

«На пляжах лагерей вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан. Это создает риски возникновения очень опасных ситуаций. Мы уже давно говорили об этой проблеме, а в условиях СВО и попыток проведения диверсионно-террористических актов на территории нашей страны она стала еще более актуальной», — добавил Журавлев.