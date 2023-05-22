Жители Анапы протестуют против установки забора с колючей проволокой на пляже в Сукко
Анапчане считают, что детский лагерь «Смена» незаконно хочет огородить участок пляжа. Местные жители выступили против такого решения
Жители Анапы вышли на протест против огораживания участка пляжа для детского лагеря «Смена». Они называют это захватом земель и считают, что это может быть незаконным.
Ранее Юга.ру рассказывали, что директор лагеря Игорь Журавлев принял решение закрыть пляж для посторонних. Он объяснил, что это делается для безопасности детей. Журавлев добавил, что устанавливать правила пребывания посторонних лиц лиц на территории лагеря можно в соответствии с Федеральным законом № 96-ФЗ.
«На пляжах лагерей вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан. Это создает риски возникновения очень опасных ситуаций. Мы уже давно говорили об этой проблеме, а в условиях СВО и попыток проведения диверсионно-террористических актов на территории нашей страны она стала еще более актуальной», — добавил Журавлев.
Но горожане считают иначе. Они предлагают прокуратуре провести проверку и узнать, насколько законно земля отошла лагерю.
«Есть судебное решение, где судом установлен факт кадастровой ошибки. То есть ошибки кадастрового инженера. В этой границе «Смена» не должна была существовать, а именно туда не должна была войти улица Приморская, не должна была войти территория пляжа. В одном из кадастров у «Смены» даже был захват водной полосы. То есть это обычная кадастровая ошибка. Она зафиксирована в судебном решении», — сказал один из анапчан.
Как писали Юга.ру, в Сочи жители микрорайона Новый не могут попасть на муниципальный пляж. Лестница, по которой они ходили, сломалась, а с другой стороны их не пропускает санаторий «Салют».