В горах Сочи выпал первый снег: Роза Пик на высоте 2320 метров побелел
В горах Сочи на высоте 2320 метров прошел первый снегопад
3 ноября курорт «Роза Хутор» сообщил, что в высокогорных районах Сочи выпал первый снег сезона. Места, расположенные выше двух тысяч метров над уровнем моря, стали белыми. Первый снег попал в объективы камер.
5 ноября на отметке 2320 метров — на Роза Пик — снегопад закончился. Воздух там остыл до –1 °C. Из-за тумана видимость ограничена.
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По данным Гидрометцентра Сочи, 5 ноября температутра воздуха днем на курорте составит 12-17 °C, ночью похолодает до 4-9 °C. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
Напомним, 3 ноября синоптики сообщили, что из-а арктического вторжения Сочи накроют снегопады, похолодание и ливни.
Как писали Юга.ру, в конце октября девять населенных пунктов Краснодарского края вошли в топ самых теплых мест России.