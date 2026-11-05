В горах Сочи выпал первый снег: Роза Пик на высоте 2320 метров побелел

В горах Сочи на высоте 2320 метров прошел первый снегопад

3 ноября курорт «Роза Хутор» сообщил, что в высокогорных районах Сочи выпал первый снег сезона. Места, расположенные выше двух тысяч метров над уровнем моря, стали белыми. Первый снег попал в объективы камер.

5 ноября на отметке 2320 метров — на Роза Пик — снегопад закончился. Воздух там остыл до –1 °C. Из-за тумана видимость ограничена.