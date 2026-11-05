В горах Сочи выпал первый снег: Роза Пик на высоте 2320 метров побелел

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Роза Хутор»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Роза Хутор»

В горах Сочи на высоте 2320 метров прошел первый снегопад

3 ноября курорт «Роза Хутор» сообщил, что в высокогорных районах Сочи выпал первый снег сезона. Места, расположенные выше двух тысяч метров над уровнем моря, стали белыми. Первый снег попал в объективы камер.

5 ноября на отметке 2320 метров — на Роза Пик — снегопад закончился. Воздух там остыл до –1 °C. Из-за тумана видимость ограничена.

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По данным Гидрометцентра Сочи, 5 ноября температутра воздуха днем на курорте составит 12-17 °C, ночью похолодает до 4-9 °C. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Напомним, 3 ноября синоптики сообщили, что из-а арктического вторжения Сочи накроют снегопады, похолодание и ливни.

Как писали Юга.ру, в конце октября девять населенных пунктов Краснодарского края вошли в топ самых теплых мест России.

горы Погода Роза Хутор Сочи

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