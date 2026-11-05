Обломки БПЛА упали в Темрюкском районе: пострадали автостоянка и частный дом

Темрюкский район попал под атаку дронов — без повреждений не обошлось

5 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Темрюкском районе нашли обломки беспилотных летательных аппаратов. Люди не пострадали. В поселке Ильич фрагменты БПЛА упали на автостоянку, из-за чего загорелось административное здание. Огонь быстро потушили.

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В станице Старотитаровской обломки повредили крышу частного дома. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Напомним, 24 октября в хуторе Белом Темрюкского района падение обломков беспилотника привело к возгоранию на подстанции. Из-за этого без электричества остались три ближайших поселка.