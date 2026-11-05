Обломки БПЛА упали в Темрюкском районе: пострадали автостоянка и частный дом

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Темрюкский район попал под атаку дронов — без повреждений не обошлось

5 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Темрюкском районе нашли обломки беспилотных летательных аппаратов. Люди не пострадали.

В поселке Ильич фрагменты БПЛА упали на автостоянку, из-за чего загорелось административное здание. Огонь быстро потушили.

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Напомним, 24 октября в хуторе Белом Темрюкского района падение обломков беспилотника привело к возгоранию на подстанции. Из-за этого без электричества остались три ближайших поселка.

Как писали Юга.ру, в ночь на 4 ноября Адыгея подверглась атаке беспилотников. Обломки попали в логистический центр маркетплейса.

Происшествия СВО Темрюкский район

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