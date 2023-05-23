С забора на пляже в Сукко сняли колючую проволоку. Ограждение продолжают строить
В Сукко на пляже убрали колючую проволоку. Это произошло после протеста местных жителей Анапы
Вечером 22 мая в сети появилось видео с пляжа в Сукко. На кадрах видно, что с забора сняли колючую проволоку. Ограждение при этом строить продолжили. Местный активист сообщил, что добавилось четыре новых пролета.
На Черноморском побережье открыли купальный сезон:
Ранее Юга.ру писали, что жители Анапы вышли на протест против огораживания участка пляжа для детского лагеря «Смена». Они считают это незаконным и предлагают вмешаться прокуратуре.
Напомним, что директор лагеря Игорь Журавлев принял решение закрыть пляж для посторонних. По его словам, это делается для безопасности детей. Журавлев добавил, что устанавливать правила пребывания посторонних лиц на территории лагеря можно в соответствии с Федеральным законом № 96-ФЗ.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи некоторые отели вдвое снизили цены на бронирование в мае-июне.