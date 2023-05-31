На пляже в Сукко достроили забор. Но потом передумали и разобрали

Ранее Юга.ру писали, что жители Анапы вышли на протест против огораживания участка пляжа для детского лагеря «Смена». Они считают это незаконным и предлагают вмешаться прокуратуре.



Напомним, что вечером 22 мая с забора сняли колючую проволоку. Ограждение при этом строить продолжили.



Директор лагеря Игорь Журавлев принял решение закрыть пляж для посторонних. По его словам, это делается для безопасности детей. Журавлев добавил, что устанавливать правила пребывания посторонних лиц на территории лагеря можно в соответствии с Федеральным законом № 96-ФЗ.



Как сообщали Юга.ру, летом в Сочи будут работать 170 пляжей.