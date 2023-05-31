На пляже в Сукко достроили забор. Но потом передумали и разобрали

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Ночью в Сукко разобрали часть забора на пляже. Опоры закопали в траншее

Вечером 30 мая в соцсетях появилось видео с пляжа в Сукко. На кадрах видно, что рабочие продолжают монтировать забор. Ограждение дошло до кромки воды.

Однако поздним вечером 30 мая местные активисты сообщили, что часть забора разобрали. Столбы на которых держалась ограда прикопали в траншею. 

Утром 31 мая «Анапское Черноморье» сообщило, что сегодня по этому вопросу ожидается официальное заявление.

Ранее Юга.ру писали, что жители Анапы вышли на протест против огораживания участка пляжа для детского лагеря «Смена». Они считают это незаконным и предлагают вмешаться прокуратуре. 

Напомним, что вечером 22 мая с забора сняли колючую проволоку. Ограждение при этом строить продолжили.

Директор лагеря Игорь Журавлев принял решение закрыть пляж для посторонних. По его словам, это делается для безопасности детей. Журавлев добавил, что устанавливать правила пребывания посторонних лиц на территории лагеря можно в соответствии с Федеральным законом № 96-ФЗ.

Как сообщали Юга.ру, летом в Сочи будут работать 170 пляжей.

Анапа Пляжи

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