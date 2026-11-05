Между Сочи и Лазаревским четыре дня не будут ходить поезда и «Ласточки»
Между Сочи и Лазаревским с 17 по 19 ноября и с 21 по 22 ноября не будут курсировать поезда из-за ремонта железной дороги
Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что с 17 по 19 ноября, а также с 21:00 21 ноября до 9:00 22 ноября между Лазаревским и Сочи не будут курсировать поезда.
Это связано с ремонтом железной дороги: на участке заменят рельсы и стрелочные переводы, переустроят земляное полотно, а также модернизируют некоторые перегоны.
На этот период отменят 47 рейсов, а также изменят маршруты 20 поездов, следующих в том числе в Краснодар, Москву, Казань, Уфу, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Саратов и Волгоград.
Количество «Ласточек» по направлению Туапсе — Сочи/Аэропорт сократят до шести пар, а конечной станцией станет Лазаревская. Расписание пригородных поездов Сочи — Сириус, Сочи — Аэропорт и Сочи — Роза Хутор останется без изменений.
Из Адлера в Москву пустят новый скоростной поезд с остановкой в Краснодаре:
Для удобства пассажиров между Лазаревским и Сочи усилят автобусное сообщение.
От железнодорожного вокзала Лазаревское будут курсировать автобусы № 67, 68, 71, 72, 73, 74, 77П, 79, 80П, 156, 157, 158, 159, 161, 162 и 170. Из Сочи добраться до Лазаревского района можно будет на автобусах № 75, 76, 81, 119, 152, 154, 169, а также № 77П. В направлении поста Магри будет курсировать маршрут № 80П.
В пресс-службе отметили, что билеты на поезда дальнего следования продаются с учетом изменений. Актуальную информацию можно уточнить на сайтах РЖД и «Кубань Экспресс-Пригород».
Как писали Юга.ру, на новогодние праздники РЖД запустят дополнительные составы на Черноморское побережье, а также «Лыжную стрелу» из Ростова-на-Дону в Розу Хутор с остановкой в Краснодаре.