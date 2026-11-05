Между Сочи и Лазаревским четыре дня не будут ходить поезда и «Ласточки»

Между Сочи и Лазаревским с 17 по 19 ноября и с 21 по 22 ноября не будут курсировать поезда из-за ремонта железной дороги

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что с 17 по 19 ноября, а также с 21:00 21 ноября до 9:00 22 ноября между Лазаревским и Сочи не будут курсировать поезда.

Это связано с ремонтом железной дороги: на участке заменят рельсы и стрелочные переводы, переустроят земляное полотно, а также модернизируют некоторые перегоны.

На этот период отменят 47 рейсов, а также изменят маршруты 20 поездов, следующих в том числе в Краснодар, Москву, Казань, Уфу, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Саратов и Волгоград.

Количество «Ласточек» по направлению Туапсе — Сочи/Аэропорт сократят до шести пар, а конечной станцией станет Лазаревская. Расписание пригородных поездов Сочи — Сириус, Сочи — Аэропорт и Сочи — Роза Хутор останется без изменений.