В Анапе чиновник похвастался озеленением, но одно из фото оказалось фейком

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Жизнь на море - Геленджик Новороссийск Анапа»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Жизнь на море - Геленджик Новороссийск Анапа»

В Анапе разгорелся скандал из-за фейкового фотоотчета

4 ноября первый заместитель главы Анапы Сергей Донец отчитался в соцсетях о том, как в городе озеленяют дворы. Однако местный паблик «Жизнь на море» разглядел: один из снимков — работа нейросети.

На снимке несколько человек высаживают растения — и все эти люди, как и туя, добавлены туда искусственным интеллектом. Когда в сети поднялся шум, чиновник снимок убрал, а ответственность возложил на управляющую компанию.

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«Важно, чтобы добросовестный труд получал заслуженное внимание, а одна сомнительная фотография не перечеркивала усилия целого коллектива. Приукрашивать действительность нельзя. Фотографии должны отражать то, что действительно сделано, без искусственных улучшений с помощью ИИ», — написал Донец.

В УК «Партнер Анапа» тем временем рассказали: фотографию прогнали через искусственный интеллект «для красоты».

«Ввиду чего немного фотография была искажена… Но по факту все насаждения высажены. Приносим свои извинения, если кого-то ввели в заблуждение», — заявили в компании.

Как писали Юга.ру, в Дагестане мужчина изготовил поддельное водительское удостоверение с помощью нейросети.

Анапа Благоустройство Искусственный интеллект Чиновники

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