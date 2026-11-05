В Анапе чиновник похвастался озеленением, но одно из фото оказалось фейком
В Анапе разгорелся скандал из-за фейкового фотоотчета
4 ноября первый заместитель главы Анапы Сергей Донец отчитался в соцсетях о том, как в городе озеленяют дворы. Однако местный паблик «Жизнь на море» разглядел: один из снимков — работа нейросети.
На снимке несколько человек высаживают растения — и все эти люди, как и туя, добавлены туда искусственным интеллектом. Когда в сети поднялся шум, чиновник снимок убрал, а ответственность возложил на управляющую компанию.
«Важно, чтобы добросовестный труд получал заслуженное внимание, а одна сомнительная фотография не перечеркивала усилия целого коллектива. Приукрашивать действительность нельзя. Фотографии должны отражать то, что действительно сделано, без искусственных улучшений с помощью ИИ», — написал Донец.
В УК «Партнер Анапа» тем временем рассказали: фотографию прогнали через искусственный интеллект «для красоты».
«Ввиду чего немного фотография была искажена… Но по факту все насаждения высажены. Приносим свои извинения, если кого-то ввели в заблуждение», — заявили в компании.
Как писали Юга.ру, в Дагестане мужчина изготовил поддельное водительское удостоверение с помощью нейросети.