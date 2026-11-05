В Анапе чиновник похвастался озеленением, но одно из фото оказалось фейком

4 ноября первый заместитель главы Анапы Сергей Донец отчитался в соцсетях о том, как в городе озеленяют дворы. Однако местный паблик «Жизнь на море» разглядел: один из снимков — работа нейросети.

На снимке несколько человек высаживают растения — и все эти люди, как и туя, добавлены туда искусственным интеллектом. Когда в сети поднялся шум, чиновник снимок убрал, а ответственность возложил на управляющую компанию.