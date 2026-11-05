В Краснодаре всего +9 °C, по краю — заморозки. На Кубани резко похолодало

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На Краснодарский край обрушилось похолодание, принесшее ночные заморозки

5 ноября синоптик Михаил Леус сообщил, что в Краснодарский край пришла сухая холодная погода, сформированная тыловой частью уходящего циклона. Только на востоке Кубани еще задержатся дожди — там продолжает движение холодный атмосферный фронт. При этом дневная температура в регионе ожидается на 4–5 °C ниже средних показателей.

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По данным синоптика, сегодня в Краснодаре столбики термометров поднимутся только до 7–9 °C. Ветер будет умеренный, 4–9 м/с. 

В пятницу, 6 ноября, в столице Кубани возможны ночные заморозки до −1 °C. Днем воздух прогреется до 9–11 °C, однако местами пройдут кратковременные дожди.

Как писали Юга.ру, в конце октября девять населенных пунктов Краснодарского края вошли в топ самых теплых мест России.

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