В Краснодаре всего +9 °C, по краю — заморозки. На Кубани резко похолодало

5 ноября синоптик Михаил Леус сообщил , что в Краснодарский край пришла сухая холодная погода, сформированная тыловой частью уходящего циклона. Только на востоке Кубани еще задержатся дожди — там продолжает движение холодный атмосферный фронт. При этом дневная температура в регионе ожидается на 4–5 °C ниже средних показателей.

По данным синоптика, сегодня в Краснодаре столбики термометров поднимутся только до 7–9 °C. Ветер будет умеренный, 4–9 м/с.

В пятницу, 6 ноября, в столице Кубани возможны ночные заморозки до −1 °C. Днем воздух прогреется до 9–11 °C, однако местами пройдут кратковременные дожди.