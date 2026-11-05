Главный тренер «Краснодара» Мусаев может возглавить азербайджанский клуб

По данным Ибрагимова, специалистом заинтересовался один из участников нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов — азербайджанский «Сабах». Клуб может пригласить Мусаева, если нынешний тренер команды, литовец Валдас Дамбраускас, покинет свой пост.

Мурад Мусаев уже возглавлял «Сабах» — с 2021 по 2024 год. В сезоне 2022/2023 клуб за четыре тура до финиша завоевал серебряные медали, опередив ближайшего соперника на 13 очков. Это лучший результат в истории команды.

Мурад Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год — после отставки главного тренера Игоря Шалимова. Под его руководством клуб завоевал бронзовые медали РПЛ в сезонах 2018/2019 и 2019/2020. В апреле 2021 года Мусаев покинул клуб по собственному желанию и перешел в азербайджанский «Сабах».



С марта 2024 года Мусаев снова возглавляет «Краснодар» — он сменил серба Владимира Ивича. В сезоне 2024/2025 тренер привел команду к первому в истории клуба титулу чемпиона России.