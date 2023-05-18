Детский лагерь «Смена» закрывает пляж для посторонних. Руководство боится «очень опасных ситуаций» в условиях СВО

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 17 мая доступ на пляж в период проведения смен закрыт — руководство детского лагеря «Смена»

Жители Сукко 17 мая обнаружили на пляже трактор и засняли его на видео. Сейчас там устанавливают забор, сообщает «Анапское Черноморье».

На Черноморском побережье открыли купальный сезон:

Директор детского оздоровительного лагеря «Смена» Игорь Журавлев ответил на вопросы СМИ и рассказал, с чем связано ограждение пляжа.

«3 апреля 2023 года принят Федеральный закон  № 96-ФЗ. В соответствии с ним  детские организации отдыха и оздоровления получили право устанавливать правила пребывания посторонних лиц на своей территории, в том числе на участках береговой полосы водных объектов», — отметил директор.

По его словам, с 17 мая  доступ на пляж с 8:00 до 20:00 в период проведения смен для посторонних лиц будет закрыт. В обеденное время с 13:00 до 14:00 там будет происходить санитарная обработка.

«На пляжах лагерей вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан. Это создает риски возникновения очень опасных ситуаций. Мы уже давно говорили об этой проблеме, а в условиях СВО и попыток проведения диверсионно-террористических актов на территории нашей страны она стала еще более актуальной. Закон принят в преддверии летнего сезона и поможет обезопасить отдых детей в тысячах лагерей России», — заявил Игорь Журавлев. 

Ограничения на пляже ВДЦ «Смена» снимаются с 20:00 до 08:00 ежедневно и в период пересменки. Более подробный график можно посмотреть на сайте.

Как сообщали ранее Юга.ру, в отелях Сочи не осталось дешёвых номеров на лето.

Анапа Безопасность Дети Курорты и туризм отдых Пляжи СВО

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Детский лагерь «Смена» закрывает пляж для посторонних. Руководство боится «очень опасных ситуаций» в условиях СВО
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