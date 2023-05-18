Детский лагерь «Смена» закрывает пляж для посторонних. Руководство боится «очень опасных ситуаций» в условиях СВО

Жители Сукко 17 мая обнаружили на пляже трактор и засняли его на видео. Сейчас там устанавливают забор, сообщает «Анапское Черноморье».

Директор детского оздоровительного лагеря «Смена» Игорь Журавлев ответил на вопросы СМИ и рассказал, с чем связано ограждение пляжа.



«3 апреля 2023 года принят Федеральный закон № 96-ФЗ. В соответствии с ним детские организации отдыха и оздоровления получили право устанавливать правила пребывания посторонних лиц на своей территории, в том числе на участках береговой полосы водных объектов», — отметил директор.



По его словам, с 17 мая доступ на пляж с 8:00 до 20:00 в период проведения смен для посторонних лиц будет закрыт. В обеденное время с 13:00 до 14:00 там будет происходить санитарная обработка.

«На пляжах лагерей вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан. Это создает риски возникновения очень опасных ситуаций. Мы уже давно говорили об этой проблеме, а в условиях СВО и попыток проведения диверсионно-террористических актов на территории нашей страны она стала еще более актуальной. Закон принят в преддверии летнего сезона и поможет обезопасить отдых детей в тысячах лагерей России», — заявил Игорь Журавлев.

Ограничения на пляже ВДЦ «Смена» снимаются с 20:00 до 08:00 ежедневно и в период пересменки. Более подробный график можно посмотреть на сайте.



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