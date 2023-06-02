Лекция о Гарри Поттере, обмен растениями, благотворительный маркет. Рассказываем, чем заняться в Краснодаре 3-4 июня

В лофте «Лучшее место» (улица Северная, 241) 3 июня в 10:30 начнётся благотворительная распродажа «Осознанный гардероб». Представлена одежда и обувь премиальных брендов — Gucci, Jimmy Cho, Dior, Dolce & Gabbana, Ted Baker, Victoria Beckham, Roberto Cavalli, Valentino. Предварительная регистрация по ссылке.

В амфитеатре парка «Краснодар» 3 июня в 13:30 пройдёт встреча, посвящённая вселенной Гарри Поттера. Лектор Елена Хомухина расскажет, как Джоан Роулинг понимает добро и зло и зачем размещать в детской книге отсылки к мифологиям разных стран. Стоимость 500 рублей, необходима регистрация.

В арт-пространстве Lighthouse (улица Красная, 100) 3 июня в 16:00 психолог-сексолог Екатерина Иноземцева проведёт лекцию «Половые извращения». Она расскажет, что в себя включает это понятие, как оно менялось в различные периоды истории и насколько уместно применять его в современном обществе. Стоимость участия 400-500 рублей. Регистрация по ссылке.

В баре «Руки Вверх» 3 июня в 21:00 состоится концерт звезды нулевых Светы («Может да, может нет», «Дорога в аэропорт», «Что мне делать?» «Ты не мой», «Твои глаза», «Хватит, довольно»). Стоимость билетов 5000 рублей. Купить можно здесь.

В арт-пространстве «Пустое место» (улица Зиповская, 5, корпус 33) 3-4 июня пройдёт благотворительный «Точка маркет». Часть вырученных средств из бюджета мероприятия организаторы направят нуждающимся детям. Вход свободный. Маркет работает с 12:00 до 20:00.

В парке «Городской сад» 4 июня в 19:00 под открытым небом состоится бесплатное выступление камерного «Премьер-оркестра». Прозвучат шедевры классической музыки.

В музее имени Коваленко (улица Красная, 15) 4 июня в 15:00 начнётся лекция «Мода, вдохновлённая искусством». Гостей ждёт знакомство с известными дизайнерами и коллекциями, созданными по шедеврам русских и зарубежных художников. Стоимость участия 150 рублей.

В растенишной «Ботанка» (улица Красная, 69) 4 июня с 14:00 до 18:00 можно будет обменяться растениями. Организаторы просят выставлять «зелёных друзей» и черенки без вредителей, а горшки — чистыми. Также приветствуется, если гости возьмут с собой упаковку. Участие бесплатное.