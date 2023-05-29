В парке «Краснодар» начнут проводить литературные выходные

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» в июне начнут проводить литературные выходные

Их организует книжный магазин «Чарли». 3 июня пройдёт встреча, посвящённая вселенной Гарри Поттера. Лектор Елена Хомухина расскажет, как Джоан Роулинг понимает добро и зло и зачем размещать в детской книге отсылки к мифологиям разных стран.

4 июня руководительница благотворительной организации «Открытая среда» прочитает отрывок из произведения Евгения Клюева «Слон в полном смысле этого слова». 10 июня культуролог и философ Алексей Верзунов расскажет про историю и мир комиксов.

17 июня состоится встреча, посвящённая роману Эмили Бронте «Грозовой перевал». Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Как писали Юга.ру, интеллектуальный клуб «Культпросвет» возобновил в Краснодаре проект «Кино на траве». 

Афиша Краснодар Лекции Литература Образование отдых парк «Краснодар» Парки Развлечения

Новости

В парке «Краснодар» начнут проводить литературные выходные
Краснодарский край занял 44 место среди регионов РФ в рейтинге по благосостоянию семей — эксперты
На реконструкцию Шапсугского водохранилища планируют потратить 1,4 млрд рублей
Центробанк пытался получить доступ к территории парка «Краснодар» через суд. В иске отказали
В Краснодарском крае хотят исключить из репертуара караоке-клубов неправильные песни
В Краснодаре и Анапе подтопило дороги, в Курганинске — дома. Непогода атаковала регион

Лента новостей

Отель под тысячами звезд
Сегодня, 08:38
Отель под тысячами звезд
Создатель «Кукарты» рассказал о любимых местах для путешествий в Краснодарском крае и Адыгее
В Краснодаре сдали новостройки в микрорайоне «Любимово»
Сегодня, 15:40 Реклама
В Краснодаре сдали новостройки в микрорайоне «Любимово»
Между новоселами разыграли бытовую технику
Спектакль про «Битлз», музыкальный квиз, концерт оркестра
Сегодня, 11:06
Спектакль про «Битлз», музыкальный квиз, концерт оркестра
Куда пойти в Краснодаре с 29 мая по 4 июня

Реклама на сайте