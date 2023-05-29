В парке «Краснодар» начнут проводить литературные выходные

В амфитеатре парка «Краснодар» в июне начнут проводить литературные выходные

Их организует книжный магазин «Чарли». 3 июня пройдёт встреча, посвящённая вселенной Гарри Поттера. Лектор Елена Хомухина расскажет, как Джоан Роулинг понимает добро и зло и зачем размещать в детской книге отсылки к мифологиям разных стран.

4 июня руководительница благотворительной организации «Открытая среда» прочитает отрывок из произведения Евгения Клюева «Слон в полном смысле этого слова». 10 июня культуролог и философ Алексей Верзунов расскажет про историю и мир комиксов.

17 июня состоится встреча, посвящённая роману Эмили Бронте «Грозовой перевал». Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Как писали Юга.ру, интеллектуальный клуб «Культпросвет» возобновил в Краснодаре проект «Кино на траве».