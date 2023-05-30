В Краснодаре пройдёт благотворительная распродажа одежды премиальных брендов

Краснодарский край

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  • © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com

В Краснодаре в лофте «Лучшее место» 3 июня пройдёт благотворительная распродажа «Осознанный гардероб»

Представлены вещи из личной коллекции общественного деятеля и амбассадора благотворительного фонда «Анастасия» Марины Шамара. Можно будет приобрести одежду, обувь и сумки известных брендов, таких как Gucci, Jimmy Cho, Dior, Dolce & Gabbana, Ted Baker, Victoria Beckham, Roberto Cavalli, Red Valentino и других. С полным каталогом можно ознакомиться на сайте. Понравившиеся вещи можно купить заранее, до начала мероприятия.

Гостей ждёт атмосфера 1950-х и фильма «Завтрак у Тиффани», фуршет, выступление кавер-группы и интерактивы. Все вырученные средства будут направлены на помощь подопечным фонда «Анастасия».

Лофт «Лучшее место» находится по адресу улица Северная, 241. Сбор гостей в 10:30. Предварительную регистрацию на мероприятие можно пройти по ссылке.

Как писали Юга.ру, краснодарский фонд «Открытая среда» выпустил мобильную игру в поддержку людей с аутизмом. 

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В Краснодаре пройдёт благотворительная распродажа одежды премиальных брендов
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