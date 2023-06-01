В Краснодаре пройдут лекции, посвящённые газлайтингу, половым извращениям и Рэю Брэдбери

Краснодарский край

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  • © Изображение от master1305 на Freepik
    © Изображение от master1305 на Freepik

В арт-пространстве Lighthouse в Краснодаре пройдёт серия образовательных лекций

Дмитрий Галтелов 2 июня в 19:30 проведёт встречу «Я схожу с ума? Сила газлайтинга». В программе: происхождение понятия, причем здесь газовый свет; как он выглядит, примеры газлайтинга; категория людей, применяющих эту манипуляцию; как распознать газлайтинг и противостоять ему.

3 июня в 16:00 Екатерина Иноземцева приглашает на лекцию «Половые извращения». План встречи: что включает в себя понятие «половое извращение»; как оно менялось в различные периоды истории; насколько уместно применять данное понятие в современном обществе; где проходит грань «нормы» и «извращения»; что делать, если в паре эти грани разнятся.

4 июня в 16:00 Мария Резец проведёт встречу «451 градус по Брэдбери». Она расскажет о жизни и творчестве писателя, его особенностях и отличительных чертах, в чём секрет «Вина из одуванчиков» и «451 градуса по Фаренгейту», почему Брэдбери такой популярный и с чего начать знакомство с ним.

Стоимость участия 400-500 рублей. Регистрация по ссылке. Арт-пространство Lighthouse находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 4 июня состоится лекция «Мода, вдохновлённая искусством». Гостей ждёт знакомство с известными дизайнерами и коллекциями, созданными по шедеврам русских и зарубежных художников.

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В Краснодаре пройдут лекции, посвящённые газлайтингу, половым извращениям и Рэю Брэдбери
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