В Краснодаре стартует сезон бесплатных концертов под открытым небом

Краснодарский край

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  • Чистяковская роща © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Чистяковская роща © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на выходных в парках города пройдут бесплатные променад-концерты под открытым небом

Выступления камерного «Премьер-оркестра» состоятся 27 мая в Чистяковской роще, 28 мая — в парке «Городской сад».

Прозвучат шедевры классической музыки. Можно будет услышать произведения Моцарта «Маленькая серенада», Стамица «Симфония», Вивальди «Лето», Брамса «Венгерский танец», Чайковского «Вальс», Андерсона «Пустячок» и Джеккинса «Палладио». Начало в 19:00.

Всего этим летом оркестр даст 14 концертов. Выступления будут проходить каждые субботу и воскресенье до 9 сентября.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в субботу пройдёт «Библионочь». В библиотеках города проведут мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями и поэтические чтения.

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