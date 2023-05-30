На строительство нового участка обхода станицы Ленинградской в Краснодарском крае потратят 6,2 млрд рублей

Краснодарский край

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  • Ремонт дорог © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ремонт дорог © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Объявлены торги для выбора подрядчика, который построит дорогу «станица Стародеревянковская - станица Ленинградская - станица Кисляковская»

25 мая на портале Госзакупок разместили тендер на строительство четвертого этапа обхода станицы Ленинградской. На объект ищут подрядчика. Начальная цена контракта на выполнение работ — 6,2 млрд рублей.

В районе хутора Ленина расширяют трассу:

Протяженность участка автодороги с четырьмя полосами движения составит более 7,6 км, разрешенная скорость — 100 км/ч.

Заявки принимаются до 14 июня, а победителя определят 19 июня. Достроить трассу нужно до 31 декабря 2026 года.

Напомним, что о планах по строительству трассы в обход Ленинградской стало известно в 2018 году. В 2020 году там началось благоустройство первой развязки. 

Как сообщали ранее Юга.ру, мэрия Краснодара рассказала о втором этапе ремонта Почтового тракта от хутора Копанского до Западного обхода.

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На строительство нового участка обхода станицы Ленинградской в Краснодарском крае потратят 6,2 млрд рублей
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