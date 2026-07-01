В Сочи запустили круглосуточный автобус от аэропорта до ж/д вокзала

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи
    © Скриншот фото из телеграм-канала департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи

В Сочи с 1 июля начал курсировать круглосуточный автобус, на котором можно добраться от аэропорта до железнодорожных вокзалов

Пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщила, что с 1 июля в городе начал работать круглосуточный автобус № 105А «Аэропорт — ж/д вокзал Сочи». Маршрут проходит через Адлерский и Центральный районы курорта.

На автобусе пассажиры смогут добраться из аэропорта до железнодорожных вокзалов Адлера и Сочи и обратно. Время в пути от конечной до конечной составляет 49 минут, стоимость проезда — 131 рубль.

В Сочи проезд в автобусах подорожает до 55–62 рублей:

В пресс-службе отметили, что автобус запустили на фоне высокого туристического сезона и увеличения числа авиарейсов в аэропорту курорта. Маршрут будет особенно удобен для пассажиров, прилетающих в Сочи ночью.

Как часто будет ходить автобус, в департаменте не уточнили. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте «Транспорт Сочи».

Как писали Юга.ру, в июне между Сочи и Адлером запустили морское такси.

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В Сочи запустили круглосуточный автобус от аэропорта до ж/д вокзала

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