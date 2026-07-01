В Сочи запустили круглосуточный автобус от аэропорта до ж/д вокзала

В Сочи с 1 июля начал курсировать круглосуточный автобус, на котором можно добраться от аэропорта до железнодорожных вокзалов

Пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщила, что с 1 июля в городе начал работать круглосуточный автобус № 105А «Аэропорт — ж/д вокзал Сочи». Маршрут проходит через Адлерский и Центральный районы курорта.

На автобусе пассажиры смогут добраться из аэропорта до железнодорожных вокзалов Адлера и Сочи и обратно. Время в пути от конечной до конечной составляет 49 минут, стоимость проезда — 131 рубль.