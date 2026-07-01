В Сочи запустили круглосуточный автобус от аэропорта до ж/д вокзала
В Сочи с 1 июля начал курсировать круглосуточный автобус, на котором можно добраться от аэропорта до железнодорожных вокзалов
Пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщила, что с 1 июля в городе начал работать круглосуточный автобус № 105А «Аэропорт — ж/д вокзал Сочи». Маршрут проходит через Адлерский и Центральный районы курорта.
На автобусе пассажиры смогут добраться из аэропорта до железнодорожных вокзалов Адлера и Сочи и обратно. Время в пути от конечной до конечной составляет 49 минут, стоимость проезда — 131 рубль.
В Сочи проезд в автобусах подорожает до 55–62 рублей:
В пресс-службе отметили, что автобус запустили на фоне высокого туристического сезона и увеличения числа авиарейсов в аэропорту курорта. Маршрут будет особенно удобен для пассажиров, прилетающих в Сочи ночью.
Как часто будет ходить автобус, в департаменте не уточнили. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте «Транспорт Сочи».
Как писали Юга.ру, в июне между Сочи и Адлером запустили морское такси.