Мэрия Краснодара рассказала о втором этапе ремонта Почтового тракта от хутора Копанского до Западного обхода

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Юга.ру узнали о планах по реализации второго этапа реконструкции дороги от хутора Копанского до Западного обхода в Краснодаре

Первый этап. В 2022 году в Краснодаре завершили первый этап реконструкции дороги между хутором Копанским и Западным обходом. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства тогда рассказали, что отремонтировали 5 км улицы Почтовый тракт от хутора до подъезда к водозабору в ст. Елизаветинской.

Второй этап. В мае 2023 года в мэрии Юга.ру рассказали, что разработана проектно-сметная документация второго этапа реконструкции дороги, в порядок должны привести еще 6,8 км — от подъездной дороги к водозабору в ст. Елизаветинской до ул. Красных Партизан. Сейчас идёт работа по оформлению земельно-правовой документации.

«К строительно-монтажным работам планируется приступить после оформления земельно-правовой документации, а также после выделения необходимого финансирования», — приблизительную дату начала работ в администрации не назвали.

Ранее Юга.ру писали, что контракт исполняет ООО «Веста». Затраты на первый этап работ оценивали в 429 млн. источником финансирования называли облигационный займ.Ремонт всей дороги планировали завершить в 2022 году.

Напомним, мэрия пообещала отремонтировать улицу Посадского у парка «Краснодар» до конца июня. Позже там планируют построить новую дорогу.

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