В районе хутора Ленина расширяют трассу. Реконструкция 4 км дороги обойдётся в 2,2 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рассказало о ремонтных работах в районе хутора Ленина

По данным ведомства, существующая двухполосная трасса на участке Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края на подъезде к кубанской столице уже не справляется с возросшей интенсивностью движения. Поэтому решено расширить её до четырёх полос.

Реконструкция дороги протяжённостью 4,25 км началась в 2022 году. Также запланировано строительство четырёх надземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов и электроосвещения, переустройство коммуникаций. Всё это обойдётся в 2,2 млрд рублей. Работы должны завершиться до 20 июня 2027 года.

«Безусловно, при выполнении строительно-монтажных работ на объекте движение транзитного автомобильного транспорта будет затруднено, так как схемой организации дорожного движения на период реконструкции предусмотрено движение транспортного потока по одной полосе движения в обе стороны. Однако, по итогам реконструкции, уширение автомобильной дороги до четырёх полос движения позволит сделать дорогу комфортной и безопасной», — считают в министерстве.

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

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Деньги Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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В районе хутора Ленина расширяют трассу. Реконструкция 4 км дороги обойдётся в 2,2 млрд рублей
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