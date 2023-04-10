В районе хутора Ленина расширяют трассу. Реконструкция 4 км дороги обойдётся в 2,2 млрд рублей
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рассказало о ремонтных работах в районе хутора Ленина
По данным ведомства, существующая двухполосная трасса на участке Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края на подъезде к кубанской столице уже не справляется с возросшей интенсивностью движения. Поэтому решено расширить её до четырёх полос.
Реконструкция дороги протяжённостью 4,25 км началась в 2022 году. Также запланировано строительство четырёх надземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов и электроосвещения, переустройство коммуникаций. Всё это обойдётся в 2,2 млрд рублей. Работы должны завершиться до 20 июня 2027 года.
«Безусловно, при выполнении строительно-монтажных работ на объекте движение транзитного автомобильного транспорта будет затруднено, так как схемой организации дорожного движения на период реконструкции предусмотрено движение транспортного потока по одной полосе движения в обе стороны. Однако, по итогам реконструкции, уширение автомобильной дороги до четырёх полос движения позволит сделать дорогу комфортной и безопасной», — считают в министерстве.
Как писали Юга.ру, из-за строительства транспортной развязки на 1522 км М-4 «Дон» с 10 апреля на участке изменили схему движения. Временно закрыт съезд в село Кабардинка для тех, кто едет из Джубги в сторону Новороссийска и из Новороссийска в Геленджик