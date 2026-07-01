На АЗС Краснодарского края начали дежурить полиция, волонтеры, казаки и участники СВО
На кубанских заправках, где скапливаются очереди и затариваются перекупщики, начали ставить патрули
30 июня пресс-служба администрации Крымского района сообщила, что руководители местных АЗС встретились с врио главы Станиславом Казанжи и начальником местного МВД Ринальдо Манелиди по проблеме бензина. По данным чиновников, топливо на АЗС поставляют стабильно.
На заправках Крымского района, где образуются очереди, будут дежурить казаки и участники СВО. Им предстоит следить за порядком и разгонять перекупщиков бензина.
Из-за повышенного спроса в районе пришлось ввести ограничения: горючее отпускают только по топливным картам/спецтранспорту/в баки с лимитом 15/20/30 литров.
1 июля «Наша газета» Новороссийска сообщила, что на крупных сетевых заправках города будут дежурить волонтеры. В их задачу входит информировать водителей о наличии топлива и следить за соблюдением ограничений (без повторной заправки и без заправки в канистры).
Портал «Новости Краснодара — ГОРОД» сообщил, что на АЗС вблизи Керченского моста уже дежурят казаки. Они распределяют потоки машин: местных — к одним колонкам, жителей Крыма — к другим. В Анапе на заправках замечены патрули полиции.
29 июня телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» поделился видео, снятым на одной из городских заправок. На кадрах видно, как мужчина наливает бензин в канистры, хотя это запрещено.
1 июля телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал другое видео, снятое на автозаправке по улице Лукьяненко, 6. По словам автора ролика, АЗС официально закрыта, однако на кадрах видно, как несколько человек набирают топливо в многочисленные канистры.
Как писали Юга.ру, 1 июля в Краснодаре до 44 сократилось количество работающих АЗС.
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