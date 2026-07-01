На АЗС Краснодарского края начали дежурить полиция, волонтеры, казаки и участники СВО

На кубанских заправках, где скапливаются очереди и затариваются перекупщики, начали ставить патрули

30 июня пресс-служба администрации Крымского района сообщила, что руководители местных АЗС встретились с врио главы Станиславом Казанжи и начальником местного МВД Ринальдо Манелиди по проблеме бензина. По данным чиновников, топливо на АЗС поставляют стабильно.

На заправках Крымского района, где образуются очереди, будут дежурить казаки и участники СВО. Им предстоит следить за порядком и разгонять перекупщиков бензина.

Из-за повышенного спроса в районе пришлось ввести ограничения: горючее отпускают только по топливным картам/спецтранспорту/в баки с лимитом 15/20/30 литров.