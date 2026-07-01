Цены взлетели, запасы тают. Кубанские аграрии обеспечены топливом лишь на 58% — Минсельхоз края

Согласно официальной информации ведомства, в июле сельхозпроизводителям края необходимо 51,3 тыс. тонн дизеля и 5,6 тыс. тонн бензина. Однако на складах имеется только 29,6 и 3,7 тыс. тонн соответственно. В Минсельхозе добавили, что задержки поставок от крупных нефтяных компаний уже достигают нескольких недель.

1 июля «Эксперт Юг» сообщил , что Краснодарский край столкнулся с дефицитом горючего для проведения июльских полевых работ. По данным регионального Министерства сельского хозяйства, обеспеченность аграриев дизельным топливом составляет лишь 58%, бензином — около 66%.

Кроме того, ведомство фикрует рост цен на топливо. С начала года стоимость тонны дизеля в регионе увеличилась на 19,6%, а в годовом исчислении — на 22%, достигнув отметки в 84 тыс. 358 рублей.

Бензин АИ-92 с января подорожал на 9%, а по сравнению с июнем прошлого года — на 17%. Сейчас тонна этого топлива обходится аграриям в среднем в 82 тыс. 60 рублей. Основными поставщиками являются «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром».

Для решения проблемы ведомство подготовило сводный реестр потребности в топливе на весь период полевых работ — с июня по октябрь. Документ направили в федеральное Министерство сельского хозяйства, которое, в свою очередь, должно согласовать вопрос с Минэнерго.