Цены взлетели, запасы тают. Кубанские аграрии обеспечены топливом лишь на 58% — Минсельхоз края
Топливный голод в Краснодарском крае затронул сельское хозяйство
1 июля «Эксперт Юг» сообщил, что Краснодарский край столкнулся с дефицитом горючего для проведения июльских полевых работ. По данным регионального Министерства сельского хозяйства, обеспеченность аграриев дизельным топливом составляет лишь 58%, бензином — около 66%.
Согласно официальной информации ведомства, в июле сельхозпроизводителям края необходимо 51,3 тыс. тонн дизеля и 5,6 тыс. тонн бензина. Однако на складах имеется только 29,6 и 3,7 тыс. тонн соответственно. В Минсельхозе добавили, что задержки поставок от крупных нефтяных компаний уже достигают нескольких недель.
В Краснодаре сократилось количество работающих АЗС:
Кроме того, ведомство фикрует рост цен на топливо. С начала года стоимость тонны дизеля в регионе увеличилась на 19,6%, а в годовом исчислении — на 22%, достигнув отметки в 84 тыс. 358 рублей.
Бензин АИ-92 с января подорожал на 9%, а по сравнению с июнем прошлого года — на 17%. Сейчас тонна этого топлива обходится аграриям в среднем в 82 тыс. 60 рублей. Основными поставщиками являются «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром».
Для решения проблемы ведомство подготовило сводный реестр потребности в топливе на весь период полевых работ — с июня по октябрь. Документ направили в федеральное Министерство сельского хозяйства, которое, в свою очередь, должно согласовать вопрос с Минэнерго.
Как писали Юга.ру, российские власти готовы на время вернуть бензин «Евро-2», от которого отказались 13 лет назад из-за неэкологичности.
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