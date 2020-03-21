Дорожники начали строить первую развязку обхода Ленинградской

На строящемся обходе станицы Ленинградской, который позволит сократить путь в Крым, начали строить первую из трех развязок

О планах по строительству трассы в обход Ленинградской стало известно в 2018 году. Местные жители просили об этом краевые власти, так как транспортный поток в сторону Тамани и Крыма, в том числе большегрузы, проходит через станицу, что создавало для них неудобство.

Новая дорога протяженностью 16,6 км будет четырехполосной. Общая стоимость обхода, по данным министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, оценивается в 8,6 млрд рублей.

Работы по строительству начались в 2019 году, на них выделили 1,4 млрд рублей.