Дорожники начали строить первую развязку обхода Ленинградской
На строящемся обходе станицы Ленинградской, который позволит сократить путь в Крым, начали строить первую из трех развязок
О планах по строительству трассы в обход Ленинградской стало известно в 2018 году. Местные жители просили об этом краевые власти, так как транспортный поток в сторону Тамани и Крыма, в том числе большегрузы, проходит через станицу, что создавало для них неудобство.
Новая дорога протяженностью 16,6 км будет четырехполосной. Общая стоимость обхода, по данным министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, оценивается в 8,6 млрд рублей.
Работы по строительству начались в 2019 году, на них выделили 1,4 млрд рублей.
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Строительство обхода предусматривает возведение трех многоуровневых развязок. Сейчас начали строить первую из них. В этом году на строительство в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 1,9 млрд рублей.
«Заключены договоры на вынос инженерных коммуникаций, сейчас возводится первая из трех развязок. На настоящий момент общая готовность объекта составляет 8%. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году», — отметили в краевом минтранспорта.
Участок Ленинградского обхода войдет в состав одного из кратчайших маршрутов к Крымскому мосту. Проезд по нему будет короче существующего на 60 км.
Как писали Юга.ру, с той же целью строится дорога в обход Тимашевска. Строительство дороги длиной 14 км оценивают в 14 млрд рублей.
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