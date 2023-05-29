«Многострадальный и долгожданный». Летом в Краснодаре могут начать строить приют для животных

На строительство приюта для животных в Краснодаре выделили 200 млн рублей. Работы могут начать уже летом

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграме, что приют для животных прошел госэкспертизу. По его словам, к строительству могут приступить уже в середине лета.

«Многострадальный и долгожданный для города объект. Проект есть, прошёл госэкспертизу. Очень надеюсь, что уже к середине лета приступим к строительству. Это позволит системно решать проблему с бездомными животными на городских улицах», — написал Наумов.

В пресс-службе мэрии добавили, что стоимость строительства составляет 200 млн рублей. Деньги на эти цели выделили из городского бюджета.

Юга.ру писали, что приют будет рассчитан на 228 животных. Комплекс планируют возвести на участке площадью 1,3 га. Там будет несколько вольеров, административный корпус и ветеринарный блок. В мэрии добавили, что животных в нем будут содержать 26 дней. За это время ветеринары смогут провести дегельминтизацию, вакцинацию и стерилизацию животных. Затем их будут чипировать, ставить на учет и возвращать в прежнее место обитания.

В 2022 году подготовить места для строительства приютов поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Позже бывший глава краевой столицы Андрей Алексеенко сказал, что проект приюта готов и проходит экспертизу. Строительство оценили в 134 млн рублей.

Приют для животных в Краснодаре пытаются построить уже 20 лет. В 2003 году деньги на его строительство собирали общественники и активисты. В 2005 году приют начинали строить в поселке Южном. Спустя два года бывший мэр Краснодара Владимир Евланов снова одобрил проект открытия приюта. В 2013 году городской приют для безнадзорных животных планировали сделать в районе ипподрома. В 2018 году — хотели построить в поселке Краснолит, а бывший глава города Евгений Первышов поручал проработать финансовую возможность реализации проекта.