В мэрии Краснодара показали проект городского приюта для домашних животных и назвали его стоимость

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что проект муниципального приюта проходит госуэкспертизу. Строительство приюта оценивают в 134 млн рублей

Ранее Юга.ру писали, что приют для бездомных животных в Краснодаре планируют построить с 2003 года. В дальнейшем этот вопрос поднимался еще не раз.

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В 2020 году власти города сообщили о планах построить в Краснодаре муниципальный приют для бездомных животных в поселке Березовом на улице имени Скульптора Коломийцева, 30. В декабре чиновники пообещали построить сразу два приюта, но опять не озвучили сроки. Проектировка приюта для бездомных животных в поселке Березовом началась летом 2021 года.

13 января 2022 года на сайте администрации Краснодара появилась новая информацию о судьбе муниципального приюта. На этот раз в мэрии показали проект комплекса.

По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, проект приюта сейчас проходит государственную экспертизу. Параллельно чиновники ищут деньги на строительство и дальнейшее содержание приюта. Заключение по проекту планируют получить до середины февраля. Тогда примут окончательное решение по источнику финансирования.

Он уточнил, что проблема бездомных собак для города «настолько большая, что локальными акциями эту проблему не решить. Нужно применять системный подход: создавать большой приют, а, возможно, и не один».

Стоимость строительства приюта в поселке Березовом может составить 134 млн рублей. Необходимые инвестиции для реализации проекта планирует привлечь местный предприниматель Артем Колесников. По его словам, он готов вложить деньги для помощи городу, а не для коммерческой выгоды.

Вот как будет выглядеть приют:

© Фото пресс-службы администрации Краснодара