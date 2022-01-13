В мэрии Краснодара показали проект городского приюта для домашних животных и назвали его стоимость

Краснодарский край

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  • Собака © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Собака © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что проект муниципального приюта проходит госуэкспертизу. Строительство приюта оценивают в 134 млн рублей

Ранее Юга.ру писали, что приют для бездомных животных в Краснодаре планируют построить с 2003 года. В дальнейшем этот вопрос поднимался еще не раз.

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В 2020 году власти города сообщили о планах построить в Краснодаре муниципальный приют для бездомных животных в поселке Березовом на улице имени Скульптора Коломийцева, 30. В декабре чиновники пообещали построить сразу два приюта, но опять не озвучили сроки. Проектировка приюта для бездомных животных в поселке Березовом началась летом 2021 года.

13 января 2022 года на сайте администрации Краснодара появилась новая информацию о судьбе муниципального приюта. На этот раз в мэрии показали проект комплекса.

По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, проект приюта сейчас проходит государственную экспертизу. Параллельно чиновники ищут деньги на строительство и дальнейшее содержание приюта. Заключение по проекту планируют получить до середины февраля. Тогда примут окончательное решение по источнику финансирования.

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Он уточнил, что проблема бездомных собак для города «настолько большая, что локальными акциями эту проблему не решить. Нужно применять системный подход: создавать большой приют, а, возможно, и не один».

Стоимость строительства приюта в поселке Березовом может составить 134 млн рублей. Необходимые инвестиции для реализации проекта планирует привлечь местный предприниматель Артем Колесников. По его словам, он готов вложить деньги для помощи городу, а не для коммерческой выгоды.

Вот как будет выглядеть приют:

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Комплекс планируют построить на участке площадью 1,3 га. Там будет несколько вольеров, административный корпус и ветеринарный блок. Он будет рассчитан на 222 места.

Андрей Алексеенко Животные Краснодар

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В мэрии Краснодара показали проект городского приюта для домашних животных и назвали его стоимость
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