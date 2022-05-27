Губернатор Кубани поручил подготовить места для строительства приютов в городах. В Краснодаре приют не могут построить почти 20 лет

27 мая пресс-служба администрации Краснодарского края опубликовала релиз, в котором говорится о том, что Кондратьев поручил главам муниципальных образований региона «в кратчайшие сроки» подготовить места для строительства приютов для бездомных животных. Он сказал, что «важно создать специальную программу и продумать финансирование для строительства приютов на окраинах городов». Когда начнут выполнять программу и строить первые приюты, не сообщается.

Напомним, что в Краснодаре приют для животных не могут построить уже почти 20 лет. Так, в 2003 году деньги на строительство приюта собирали общественники и активисты. В 2005 году приют начинали строить в поселке Южном. Спустя два года бывший мэр Краснодара Владимир Евланов снова одобрил проект открытия приюта. В 2013 году городской приют для безнадзорных животных планировали сделать в районе ипподрома. В 2018 году — хотели построить в поселке Краснолит, а бывший глава города Евгений Первышов поручал проработать финансовую возможность реализации проекта.

О создании муниципального приюта в мэрии Краснодара начали говорить в 2020 году. Тогда власти города сообщили о планах построить в Краснодаре муниципальный приют для бездомных животных в поселке Березовом. В декабре чиновники пообещали построить сразу два приюта, но опять не озвучили сроки.

В январе 2022 года мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что проект муниципального приюта проходит госэкспертизу. Строительство оценивают в 134 млн рублей.