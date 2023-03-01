Компания семьи Ткачева заплатит за курорт «Архыз» больше 24 млрд рублей

В феврале Юга.ру рассказывали о планирующейся сделке со ссылкой на РБК. По информации издания, тогда обе компании-участницы предложили заплатить за «Архыз» минимальную цену — 17,018 млрд руб. Из-за чего 27-го и 28 февраля провели переторжки.

1 марта РБК пишет о 24,2 млрд руб., такую сумму за горнолыжный курорт готова заплатить компания «Горные вершины». Конкурент — АО «Партнерс групп» — предложило 19 млрд руб. Компания, связанная с семьей Ткачева, победила.

Конкурс предъявляет покупателям требование — инвестор сначала получит 25% компании «Архыз», а 75% «Горные вершины» смогут получить до 2030, поэтапно выполняя все свои инвестиционные обязательства. По данным РБК, фирма должна построить сеть канатных дорог и 30 км горнолыжных трасс. Таким образом инвестор создаст единую зону катания трех деревень курорта — Романтик, Лунная Поляна и Дукка.

Есть и другие обязательства — 100 из 115 га, на которых будут расположены трассы, нужно оборудовать системами искусственного снегообразования. В гостиницах курорта должны появиться еще 6 тыс. мест для туристов. А свой план застройки компания должна согласовать с «Кавказ.РФ».

Ранее РБК сообщал, что «Горные вершины» получила предварительное согласие от ФАС на приобретение курорта «Архыз» с предписанием.

Служба потребовала «исключить установление монопольно высоких цен на оказание услуг по подъему пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками». Компания должна будет согласовывать с ФАС решения о повышении цен более чем на 5% в течение года «с предоставлением экономического обоснования такого повышения».

ООО «Горные вершины» зарегистрировано 15 декабря 2022 года. Основной вид деятельности — холдинговые компании. Владелец и гендиректор — предприниматель Андрей Скок, его называют управляющим активами семьи Ткачева.



Курорт «Архыз» на 20 тыс. га в Карачаево-Черкесии строили в 2010-2013 годах. Вложения государства составили 23 млрд рублей.