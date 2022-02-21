В 2029 году в горах Сочи планируют построить бальнеокурорт площадью 3,8 тыс. га
Соглашение о создании нового курорта в Сочи подписали на ПМЭФ-2021
21 февраля в пресс-службе мэрии Сочи рассказали, каким будет новый круглогодичный курорт в горах Сочи.
Напомним, в феврале 2019 года курорт «Роза Хутор» заявил о планах по строительству бальнеокурорта около источника, похожего по составу на нарзан. Он должен был стать третьей очередью застройки «Розы Хутор». Соглашение о создании курорта «Долина Васта» заключили в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Долину Васта» планируют построить в 2029 году. Курорт предназначен для оздоровительного, горнолыжного и экотуризма. Он разместится на территории 3,8 тыс. га. Площадь всех зданий составит 322 тыс. кв. метров: там построят гостиницы от трех до пяти звезд, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клинику. В «Долине Васта» появится 13 км канатных дорог и 80 км горнолыжных трасс. В транспортную и инженерную инфраструктуру хотят вложить 30 млрд рублей — ей займутся корпорация «Туризм.РФ» и Минстрой.
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Курорт сможет принимать 1,5 млн туристов в год и до 8 тыс. человек одновременно. Для сравнения — на курорте «Красная Поляна» одновременно могут отдыхать 10 тыс. человек, а в Горно-туристическом центре «Газпром» — две тысячи.
«Долина Васта» обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест (для персонала собираются возвести жилье).
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал эту стройку самой масштабной для Сочи со времен олимпиады.
Курорт собираются открыть в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сторонами соглашения на ПМЭФ-2021 выступили:
- «Интеррос» — группа Владимира Потанина, инвестор проекта;
- «Васта Дискавери» — компания, которая займется реализацией проекта и выступит как соинвестор;
- «ВЭБ.РФ» — госкорпорация развития, которая финансирует крупные проекты в сотрудничестве с российскими банками и участвует в реализации нацпроектов;
- «Туризм.РФ» — корпорация, созданная в 2020 году по поручению премьер-министра Михаила Мишустина для развития туризма; обеспечит инфраструктуру курорта.