В 2029 году в горах Сочи планируют построить бальнеокурорт площадью 3,8 тыс. га

21 февраля в пресс-службе мэрии Сочи рассказали, каким будет новый круглогодичный курорт в горах Сочи.

Напомним, в феврале 2019 года курорт «Роза Хутор» заявил о планах по строительству бальнеокурорта около источника, похожего по составу на нарзан. Он должен был стать третьей очередью застройки «Розы Хутор». Соглашение о создании курорта «Долина Васта» заключили в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Долину Васта» планируют построить в 2029 году. Курорт предназначен для оздоровительного, горнолыжного и экотуризма. Он разместится на территории 3,8 тыс. га. Площадь всех зданий составит 322 тыс. кв. метров: там построят гостиницы от трех до пяти звезд, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клинику. В «Долине Васта» появится 13 км канатных дорог и 80 км горнолыжных трасс. В транспортную и инженерную инфраструктуру хотят вложить 30 млрд рублей — ей займутся корпорация «Туризм.РФ» и Минстрой.