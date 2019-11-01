В Arena Hall в Краснодаре отменяют мероприятия, но не возвращают деньги за билеты. Что происходит?

В начале мая в Краснодаре должен был состояться музыкальный фестиваль, но его отменили за несколько дней. Многим до сих пор не вернули деньги за билеты. Журналист Юга.ру связалась с несколькими покупателями. 2 мая на концертной площадке Arena Hall должен был пройти музыкальный фестиваль Real talk с участием ЛСП, Мальбэка и Сюзанны, групп «Хлеб» и «Пошлая Молли» (изначально был заявлен Tommy Cash, но за некоторое время до мероприятия стало известно, что он не приедет). 29 апреля на странице события во «ВКонтакте» появилась запись о его отмене. В посте указывалось, что физические билеты можно обменять или вернуть в местах их приобретения с 30 апреля. Чтобы то же самое сделать с электронными билетами, нужно заполнить заявление, форму которого следовало получить у оператора, через которого была совершена покупка. Также было оговорено, что возврат и обмен осуществлялся только до 1 июня. Форма для обмена или возврата билетов, купленных на сайте arenahall.info, была прикреплена там же, в записи во «ВКонтакте». 30 апреля появилась запись, что билеты на несостоявшийся фестиваль можно обменять на сольный концерт ЛСП. В обсуждении по вопросу возврата и обмена покупатели электронных билетов писали, что заполнили форму, но деньги им так и не вернули. 27 сентября журналист портала Юга.ру обратилась за комментарием к техническому директору сети концертных залов Arena Hall Даниилу Коровайному. Он попросил уточнить, кому именно не вернули деньги. Журналист передала шесть фамилий с указанием количества билетов и их стоимости. Даниил ответил, что разберется с ситуацией. Через неделю, 4 октября, журналист вновь обратилась к техническому директору, чтобы узнать, когда все-таки покупателям вернут средства. Даниил прочитал сообщение, но не ответил. Шеф-редактор Юга.ру Александра Прохоренкова-Аксенова, которой не вернули за билеты на фестиваль 7 тыс. рублей, опубликовала в фейсбуке пост, в котором описала ситуацию так: «В течение мая молчок, никаких денег, ближе к концу месяца я еще раз (второй или третий) позвонила, мне сказали "напишите письмо еще раз", я это конечно же сделала. Мне даже ответили в духе "ждите своей очереди". Ок. Июнь, июль, ничего не происходит. По рекомендации Роспотребнадзора я отправила на адрес "Провинции" почтой заказное письмо с уведомлением, в нем была претензия по возврату, скриншоты переписки, реквизиты и т.д. Письмо через месяц вернулось без единой пометки, вероятно, по этому адресу ничего нет. Когда звонишь по указанным номерам телефонов, либо слышишь отговорки, что этим занимается кто-то другой или "ждите", либо — и тут уже веселее — трубку иногда берет Даниил Коровайный, которого многие знают, и отвечает примерно то же самое, но таким тоном, будто ты у него в долг просишь. Так было в мае. "Вы письмо написали? Ну и ждите". Либо просто не берут трубку».

9 октября портал Юга.ру снова написал Даниилу, чтобы получить комментарий. Ответ был таким: «До 13.10 все, кто не получил, получат». Однако ни 13, ни 14, ни 15 октября деньги за билеты так и не вернули. При этом те, кто покупал билеты непосредственно в кассе Arеna Hall на Вишняковой, в день накануне отмененного фестиваля получали деньги на месте, в той же кассе. Вот что журналисту Юга.ру рассказала Анастасия Лейман, которой агентство должно вернуть 6400 рублей: «Мы (четыре студента из Москвы) 29 апреля собрались ехать на фестиваль, уже оплатили жилье и сели в поезд, как в 16 часов пришло сообщение, что фестиваль отменен. Взять и отменить все уже не могли, поэтому пришлось полностью менять свои планы и как-то скоротать там время. 1 мая в 10:20 я направила заявление на возврат денежных средств, через две недели направила повторное письмо, но они сказали, что не видят моего заявления. Я направила его повторно 16 мая в 16:37. 23 мая в 12:37 я получила ответ, что, чтобы ускорить возврат, надо предоставить ФИО, номер счета и БИК банка, что я сделала сразу же, и итогом послужил ответ в 13:26 того же дня: "Ожидайте возврат, он осуществляется в порядке очереди". Я звонила стабильно каждую неделю, где меня кормили завтраками, что все будет, просто ждите. С июня я начала писать еще и на почту, где меня игнорировали, а затем и вообще перестали отвечать на звонки. Я начала писать контактам в группе фестиваля, где меня также игнорировали или кидали в черный список. Я выложила это в обсуждения в группе, но его оперативно стерли. Потом нашла номер организатора мероприятия, позвонила, но как только он услышал, что я говорю про возврат денег за фестиваль, он положил трубку и больше ее не брал. Также писалось письмо на их адрес, которое ко мне вернулось. Затем уже поступило сообщение от вас». «Билет был куплен 22 апреля. Когда объявили об отмене, написал и заполнил форму для возврата, которую они просили. Потом связывался с организаторами, они сказали: "Ожидайте в порядке очереди". В итоге на последующие обращения не отвечали. Писал в группе менеджеру, он прочитал и не ответил», — сообщил Павел Климчук, который купил один билет за 1700 рублей. В августе издание «Деловая газета.Юг» опубликовало интервью с Даниилом Коровайным, в котором он назвал организацию концертов опасным бизнесом — но прибыльным.

— Это прибыльный бизнес?



— Прибыльный и очень опасный. Разберем по пунктам. Прибыль есть, но и затрат очень много. Это, прежде всего, перелеты и размещение. На них приходятся основные траты. Поэтому маржинальность у этого бизнеса средняя, а в некоторых случаях низкая.



Опасность состоит в том, что ты можешь стабильно работать два года, а потом с какой-нибудь группой попадаешь в такой минус, что на карьере можно ставить точку. Это быстроокупаемый бизнес, но совершенно непрогнозируемый. Организатор берет артистов, надеется хорошо заработать, а на них никто не приобретает билеты. А он уже заплатил гонорар, потратился на оплату дороги, отеля, питания, аппаратуры, транспорта. Даже реклама, в которую вбухиваешь огромные деньги, не поможет, если люди не хотят идти. Да ничего не поможет.



Поэтому мы сейчас больше сосредоточены на том, чтобы предоставить в аренду площадку, сделать все, чтобы люди заработали и снова в дальнейшем к нам пришли. Тем не менее мы возим и будет привозить артистов самостоятельно.



Фрагмент из интервью Даниила Коровайного изданию «Деловая газета.Юг», опубликованного в печатной версии и выложенного на сайт dg-yug.ru 1 августа.

Илона Курситыс рассказала о том, как пыталась вернуть 3400 рублей за два билета: «Билеты покупались 16 апреля через сервис Radario. После того как узнали об отмене фестиваля, отправили заявление на возврат средств, pdf заказа и билетов согласно указанным организаторами правилам. В этот же день поступил ответ, что заявление принято и возврат поступит после праздничных дней. Конечно же, ничего не пришло. 21 мая я спросила у них, когда можно ожидать возврата. Ответили на письмо в тот же день, что "чтобы ускорить возврат, просим выслать нам в ответ на данное письмо следующие данные: ФИО, номер счета, банк: БИК, название и корреспондентский счет". Выслав данную информацию, я получила следующий ответ: "Ожидайте возврат. Возврат осуществляется в порядке очереди". После этого я писала им 31 мая, что возврат не поступил. 5 июня мне ответили: "Извините за задержку с ответом! В ближайшее время Вам вернут денежные средства." Далее я писала им 30 июня и 16 июля, когда прошло уже больше двух месяцев, как обещали вернуть деньги. Ответа не получила. 18 сентября организаторы прислали предложение обменять билеты на другой концерт, но поскольку предложенный исполнитель меня не интересовал, я ответила, что предложение неинтересно, и спросила, когда будет возврат. Ответа не дождалась. На страничке фестиваля в ВК люди писали, что обмен билетов они осуществляют в этот же день, а все письма о возврате денег игнорируют. Это все. Общение с организаторами осуществлялось через электронную почту». Вот что сообщила Юга.ру Дарья Фисан: «Так как деньги очень долго не возвращали, у меня уже окончательно сдали нервы, и я согласилась на их бестактное предложение. Обменяла свой билет с фестиваля на билет на концерт ЛСП. И сходила. Они буквально вынудили обменять билет. Потому что стоял выбор: или я схожу хоть на какой-то другой концерт, или пропадут мои деньги, и я останусь вообще ни с чем ». О том, что Даниил Коровайный не берет трубку и не отвечает на сообщения, как и Юрий Никонов, свидетельствуют сразу несколько покупателей. Также некоторые говорят, что в ветке переписки удаляют комментарии. Алексей Власов тоже не дождался возврата средств за отмененный концерт рэпера Face: «25 сентября прошлого года я купил два билета на Face. Заплатил 2400, брал через систему Radario. Концерт должен был пройти 6 октября в Arena Hall, но недели за две Face отменил тур. Это было связано с какими-то траблами из-за его альбома "Пути неисповедимы". Организаторы объявили, что не стоит сдавать билеты. Якобы есть договоренность, и Face выступит в Краснодаре весной 2019 года. В этом году, когда стало понятно, что концерта не будет, я позвонил в Arena Hall, чтобы вернуть деньги за билеты. Барышня мне ответила, что возврат через Radario. Написал письмо туда. Из Radario отписались, что деньги передали организаторам. Снова набираю Arena Hall, озвучиваю ответ из Radario. Девушка отвечает, что да, деньги они возвращают, но надо написать им письмо. Подробно, с данными паспорта, с файлами билетов и так далее. Ок. Пишу письмо, прикрепляю файлы. После месяца молчания снова звоню в Arena Hall. На этот раз мне рассказывают, что их сотрудница, которая занимается возвратами, сейчас в отпуске, что письмо мое где-то затерялось, что нужно недели через две написать им еще раз. Я плюнул на это дело. Решил, что 2400 рублей — не такие большие деньги, чтобы из-за них портить себе нервы ».

В расписании событий в Arena Hall сейчас стоит 19 концертов в этом и следующем году. Последние комментарии в обсуждении на странице отмененного события датируются концом сентября.

Своей историей о попытке вернуть деньги за фестиваль FUCKULTET#5 поделился Артем Гнатенко: «Разумеется, не первый раз хожу на концерты в Краснодаре, билеты всегда брал онлайн. Бывали и отмены, но обычно организаторы предлагали по этому же билету любой другой концерт. Деньги не возвращали, меня устраивало, все равно на что-нибудь в течение года ходил. У меня друг любитель 5diez, которые были анонсированы на фестивале, и я купил билет 31 декабря через Radario в подарок на Новый год. Для точности, у нас было два билета по 1000 рублей. За четыре дня до фестиваля появляется вот такое сообщение: "Дорогие друзья! К нашему величайшему сожалению, в связи с тотальным игнором и не выполнением договоренностей со стороны организаторов фестиваля FUCKULTET#5, группа ##### не сможет выступить в следующих городах: Краснодар и Ростов-на-Дону". А организаторы выдали такую версию: "Друзья, в связи с не большими продажами билетов на фестиваль FUCKULTET#5, мы приняли решение сократить количество хедлайнеров с трех до двух, и тем самым сохранить фестиваль и провести его в заявленные даты. К нашему большому сожалению группа ##### [5 DIEZ] не будет принимать участие в фестивале в этом году. Мы как и вы очень любим эту группу, но объективная реальность вносит свои корректировки в наше мероприятие". Но вплоть до 22 апреля 5diez были на афишах. Часть людей, конечно, брала билеты из-за этой группы и пыталась сдать билеты. Организаторы пытались по телефону рассказать, что это невозможно, так как фестиваль все же состоится. После переписки в день концерта мне сообщили, что билеты аннулированы и мне нужно обратиться в сервис Radario, где были куплены билеты. В Radario в свою очередь сообщали, что пытаются связаться с организаторами. Вот тут есть все. Позже "23билета" мне прислали форму на возврат, которую нужно заполнить, я им тут же ее ответным письмом отправил. Мне сказали, что в течение банковского месяца будет совершен возврат. Через пару месяцев из Radario снова сообщили, что мне нужно связаться с организаторами, а по телефону "Арены" снова попросили форму. В личку мне писали еще как минимум три человека, которые так же безуспешно пытались вернуть деньги. В итоге, насколько мне известно, все просто забили, потому что из-за одной-двух тысяч слишком много возни. Я еще писал в личку учредителю "23билета" Юрию Никонову, сообщение было прочитано, но осталось без ответа. Больше на концерты в "Арену" я не ходил» .