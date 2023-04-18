Группа «Грот» отменила свои концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео youtu.be/qH5yYTzRsgo
    © Кадр из видео youtu.be/qH5yYTzRsgo

Выступление в краевой столице отменили за несколько часов до начала

В Краснодаре отменили концерт группы «Грот». Он должен был пройти вечером 17 апреля. О том, что выступление не состоится, музыканты и зрители узнали за час до саундчека.

«Звонок директору клуба и требование отменить наш концерт. Мы ничего не можем с этим сделать. Все по той же схеме, к сожалению, и в остальных городах тоже. Поэтому мы вынуждены отменить оставшиеся три города — Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. Что дальше будет нам очень сложно прогнозировать. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы всем вернули деньги за билеты», —сказали музыканты. 

Увидеться со слушателями участники группы смогли только за пределами бара, в котором планировалось выступление.

Рэп-группа «Грот» была создана в 2009 году в Омске. Сейчас её участники живут в Новороссийске. По данным СМИ, причиной отмены концертов стала критика СВО со стороны музыкантов.

Как писали Юга.ру, до этого в Краснодаре отменили концерты  Инстасамки, Ани Лорак, Александра Реввы, Ярослава ЕвдокимоваВалерия Меладзе и группы Shortparis.

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