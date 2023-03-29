В соцсетях и на билбордах в Краснодарском крае рекламируют службу по контракту. СМИ говорят о федеральной кампании

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Билборд с рекламой службы по контракту в ВС РФ © Андрей Малеваный Юга.ру
    Билборд с рекламой службы по контракту в ВС РФ © Андрей Малеваный Юга.ру

В телеграм-каналах муниципалитетов Кубани публикуют однотипные посты с призывами на военную службу по контракту. На улицах городов установлены похожие баннеры

C 20 по 26 марта телеграм-каналы органов власти, муниципалитетов и подконтрольных им структур опубликовали серию идентичных постов с призывом на военную службу по контракту. На главном фото улыбающийся молодой человек в новой форме и надпись: как поступить в ВС РФ на службу по контракту.

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Следующие слайды объясняют, куда нужно обращаться, каковы критерии отбора. Сразу три карточки рассказывают о мерах поддержки и перспективах. В частности, указана зарплата от 195 до 246 тыс. рублей для рядовых и младших офицеров соответственно. Среди прочих мер поддержки:

  • продовольственное и вещевое обеспечение,
  • отсрочка от выплат по кредиту,
  • льготная ипотека,
  • досрочный выход на пенсию и другие.

Ветеранам боевых действий обещают внеконкурсное поступление в вузы, допотпуск и увеличенную пенсию.

Такие информационно-агитационные сообщения опубликовали телеграм-каналы администрации Сочи, Новроссийска, Геленджика и других муниципалитетов, а также краевой Оперштаб.

Уличные баннеры с изображением того же молодого человека и аналогичным содержанием можно встретить и на улицах кубанских городов. Появились они ещё в конце 2022 года и местами соседствовали с медийными оппонентами — рекламой набора в «ЧВК Вагнер». Подобное можно было наблюдать в Краснодаре на улицах Бородинской и Горячеключевской, где баннеры с агитацией за контрактную службу в регулярной армии по ходу движения сменялись билбордами с рекламой частной военной компании. В 2021 году, судя по онлайн-картам, эти рекламные площади занимал застройщик.

Усиление агитации за службу по контракту отмечает телеграм-канал Baza. По данным издания, кампанию развернули провластные аккаунты в разных регионах РФ. «17 марта в Московской области прошло совещание с зампредседателя правительства Московской области Марией Нагорной. Она поручила чиновникам активнее работать над агитацией уже с 20 марта», — пишет Baza.  

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Краснодаре рекламируют чеченский университет спецназа. Постер с таким приглашением местные жители видели на двери продуктового магазина в районе ж/д вокзала «Краснодар-1». На плакате был указан QR-код, ссылка на телеграм «Канал добровольцев» и три телефонных номера. Текст рекламы гласил: «Ты патриот? Желаешь помочь Родине? Ты можешь помочь своей стране. Готов? Приходи!».

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Также жители Краснодара рассказали о появившихся в городе баннерах с рекламой ЧВК «Вагнер». На них были изображены мужчины в военной форме с музыкальными инструментами и надпись: «Оркестр «W» ждет тебя». На билбордах был указан адрес сайта и телефонный номер.

Ранее ЧВК «Вагнер» подтвердила Юга.ру, что хоронит погибших на СВО на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края. «На нем расположены могилы тех, кто по разным причинам написал в своём заявлении, что в случае гибели он хочет быть похоронен вблизи часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе», — рассказал Евгений Пригожин. Позже из-за кладбища разгорелся скандал. Мэр Горячего Ключа высказался против массовых погребений на территории города. Спустя несколько дней краевые власти заверили, что «никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер» впредь не будет».

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