В Краснодаре рекламируют чеченский университет спецназа. Его аналоги планируют открыть в других регионах РФ
25 декабря власти РФ обсудили создание центров подготовки бойцов. В Краснодаре появилась реклама Российского университета спецназа в Чечне
Постер с приглашением в университет спецназа появился на двери продуктового магазина в районе ж/д вокзала «Краснодар-1». На плакате есть QR-код и ссылка на телеграм «Канал добровольцев» и три телефонных номера. Текст рекламы гласит: «Ты патриот? Желаешь помочь Родине? Ты можешь помочь своей стране. Готов? Приходи!»
25 декабря вице-премьер Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко предложили Владимиру Путину создать в разных регионах РФ центры подготовки бойцов. Их планируют открывать по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в Гудермесе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова Трутнева во время рабочей поездки в Чечню.
В Краснодаре появились баннеры с рекламой ЧВК «Вагнер»:
«Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях. Задача этих центров очень простая — чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили», — сказал Трутнев.
По его словам, центры будут создаваться с помощью одного из основателей РУС в Гудермесе — Даниила Мартынова. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что на подготовку в центр ежедневно прибывает от 15 до 50 человек.
В августе Юга.ру опубликовали репортаж о том, как в Краснодарском крае набирают на контрактную службу и кто туда идет. Один из собеседников сказал: «Не могу объяснить свою мотивацию, не знаю. Адреналина охота. Меня никто не поддержал, ни мать с отцом, ни друзья. Но насильно они меня тут удержать не могут».