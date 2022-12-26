25 декабря власти РФ обсудили создание центров подготовки бойцов. В Краснодаре появилась реклама Российского университета спецназа в Чечне

Постер с приглашением в университет спецназа появился на двери продуктового магазина в районе ж/д вокзала «Краснодар-1». На плакате есть QR-код и ссылка на телеграм «Канал добровольцев» и три телефонных номера. Текст рекламы гласит: «Ты патриот? Желаешь помочь Родине? Ты можешь помочь своей стране. Готов? Приходи!» 25 декабря вице-премьер Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко предложили Владимиру Путину создать в разных регионах РФ центры подготовки бойцов. Их планируют открывать по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в Гудермесе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова Трутнева во время рабочей поездки в Чечню.

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«Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях. Задача этих центров очень простая — чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили», — сказал Трутнев. По его словам, центры будут создаваться с помощью одного из основателей РУС в Гудермесе — Даниила Мартынова. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что на подготовку в центр ежедневно прибывает от 15 до 50 человек.