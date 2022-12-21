ЧВК «Вагнер» подтвердила, что хоронит погибших на СВО в станице Бакинской Краснодарского края

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

Пресс-служба Евгения Пригожина прокомментировала Юга.ру захоронения в районе Горячего Ключа

21 декабря телеграм-канал «Говорит НеМосква» опубликовал фото и видео свежих захоронений. По данным издания, в станице Бакинской Краснодарского края появилось кладбище, на котором похоронены бойцы ЧВК «Вагнер». Изображения в своем телеграм-канале «Титушки в Краснодаре» ранее опубликовал Виталий Вотановский.

Юга.ру обратились с запросом в пресс-службу компании «Конкорд» и Евгения Пригожина с просьбой рассказать, действительно ли ЧВК «Вагнер» имеет отношение к этим захоронениям, кто именно погребен в данной локации, каково количество захороненных и почему местом для захоронения выбран Краснодарский край? Редакция Юга.ру получила оперативный ответ, который публикует полностью.

«Да, этот участок выделен для захоронения бойцов ЧВК «Вагнер». На нем расположены могилы тех, кто по разным причинам написал в своём заявлении, что в случае гибели он хочет быть похоронен вблизи часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. Так как у самой часовни места для захоронения отсутствуют, то при поддержке администрации Краснодарского края был выделен участок в станице Бакинская», прокомментировал запрос Юга.ру Евгений Пригожин. 

В комментарии нет данных о количестве захороненных. На опубликованных в сети фото и видео видны несколько рядов свежих могил с одинаковыми венками и крестами. На табличках преимущественно славянские имена и фамилии. Возраст погибших от 25 до 60 лет. Даты смерти — лето-осень 2022 года. Всего на фото можно различить несколько десятков могил.

Ранее Юга.ру писали о том, что на улицах Краснодара впервые установили билборды с призывом вступать в ЧВК, несмотря на статью за наемничество в российском УК.

Армия Горячий Ключ кладбище Краснодар Частичная мобилизация для СВО

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