Пригожин заявил, что власти Горячего Ключа больше не будут препятствовать захоронению бойцов ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 марта сообщил, что представитель военной компании был на переговорах с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и обсудил вопрос захоронения бойцов. Информацию об этом опубликовали в телеграме пресс-службы Пригожина.

«Сегодня представитель ЧВК «Вагнер» был приглашен к губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву, где ему было сообщено, что никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер» впредь не будет», — сказал Пригожин.

Как писали Юга.ру, конфликт между основателем ЧВК и руководством Горячего Ключа начался 18 марта. Тогда Пригожин сообщил, что мэр города Сергей Белопольский выступил против захоронения бойцов в городе.

19 марта похороны все-таки состоялись. Кроме того, Пригожин написал письма спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. В них он попросил привлечь мэра Горячего Ключа к уголовной ответственности за дискредитацию армии и злоупотребление должностными полномочиями.