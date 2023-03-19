Пригожин пожаловался генпрокурору на отказ хоронить вагнеровцев под Горячим Ключом. На похоронах использовали экскаватор
19 марта в станице Бакинской хоронили бойцов ЧВК «Вагнер». Ранее ее основатель Пригожин попросил привлечь к уголовной ответственности мэра Горячего Ключа Белопольского, якобы запретившего массовые захоронения
Предыстория. 18 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин возмутился тем, что мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский выступил против захоронений восьми бойцов в станице Бакинской. Белопольский ответил, что уважает вагнеровцев, но считает, что общественность не согласна «делать город-курорт местом для массового захоронения бойцов».
При этом телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» также опубликовал запись телефонного разговора, в котором Белопольский объяснял сотруднику ЧВК «Вагнер», что он больше не отвечает за захоронения. Якобы эти полномочия у главы Горячего Ключа забрал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В том же разговоре собеседники обсудили резерв — из 750 мест, выделенных под могилы, уже использовано 500.
Объяснения Белопольского не удовлетворили Пригожина и не помешали ему угрожать мэру привезти трупы вагнеровцев в его гостиную.
В марте на Кубани открыли центры набора в ЧВК «Вагнер»:
Ближе к вечеру Пригожин написал письма спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину и генпрокурору РФ Игорю Краснову.
Володина он попросил ввести в Уголовный кодекс ответственность для чиновников, которые отказывают в захоронении бойцов, погибших в спецоперации в Украине. Такие отказы Пригожин считает дискредитацией армии РФ.
Краснова он попросил проверить действия Белопольского и привлечь его по уголовным статьям о дискредитации и злоупотреблении должностными полномочиями.
Утром 19 марта состоялись скандальные похороны, на которые Пригожин звал журналистов и всех желающих. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Краснодар | Телетайп», могилы зарывает экскаватор.
Телеграм-канал «Титушки в Краснодаре», где активист Виталий Вотановский публиковал фото с кладбища в Бакинской еще до подтверждения захоронений Пригожиным, подробно рассказал о похоронах 19 марта. Судя по фото, их посетило несколько сотен человек. Толпа освистывала чиновников, а сторонницы СВО обвиняли Вотановского в том, что публикация фотографий приводит к травле родственников погибших. Активист ответил, что «родственники погибших благодарят за то, что его публикации помогли им найти могилы».
Обновление 17:47. Телеграм-канал «Оркестр Вагнера | Wagner» сообщил, что представителя ЧВК «Вагнер» вызвали на допрос к прокурору Горячего Ключа по факту незаконного захоронения.
Как писали Юга.ру, в январе Пригожин показал видео часовни и кладбища под Горячим Ключом.
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