Предыстория. 18 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин возмутился тем, что мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский выступил против захоронений восьми бойцов в станице Бакинской. Белопольский ответил, что уважает вагнеровцев, но считает, что общественность не согласна «делать город-курорт местом для массового захоронения бойцов».

При этом телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» также опубликовал запись телефонного разговора, в котором Белопольский объяснял сотруднику ЧВК «Вагнер», что он больше не отвечает за захоронения. Якобы эти полномочия у главы Горячего Ключа забрал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В том же разговоре собеседники обсудили резерв — из 750 мест, выделенных под могилы, уже использовано 500.

Объяснения Белопольского не удовлетворили Пригожина и не помешали ему угрожать мэру привезти трупы вагнеровцев в его гостиную.