В Краснодаре, Анапе и Новороссийске открыли центры набора в ЧВК «Вагнер»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Imprensa Agru, pexels.com
    © Фото Imprensa Agru, pexels.com

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала список адресов в российских городах, где можно записаться в ЧВК

Евгений Пригожин 10 марта заявил, что в 42 городах России открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер». Заявление и документ с адресами опубликовали в телеграм-канале.

«Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу, мы преодолеем это вместе», — приводит пресс-служба слова Пригожина.

Среди городов Кубани в списке Краснодар, Анапа и Новороссийск. Запись открыли и в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде.

В перечне указаны адреса, названия и номера телефонов бойцовских клубов, спортивных и стрелковых организаций. Авторы документа называют эти места «клубами-сторонниками ЧВК «Вагнер».

Ранее ЧВК «Вагнер» подтвердила Юга.ру, что хоронит погибших на СВО в станице Бакинской Краснодарского края. Подробнее можно почитать здесь.

Анапа Армия Краснодар Новороссийск СВО

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