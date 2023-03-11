В Краснодаре, Анапе и Новороссийске открыли центры набора в ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала список адресов в российских городах, где можно записаться в ЧВК

Евгений Пригожин 10 марта заявил, что в 42 городах России открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер». Заявление и документ с адресами опубликовали в телеграм-канале.

«Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу, мы преодолеем это вместе», — приводит пресс-служба слова Пригожина.

Среди городов Кубани в списке Краснодар, Анапа и Новороссийск. Запись открыли и в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде.

В перечне указаны адреса, названия и номера телефонов бойцовских клубов, спортивных и стрелковых организаций. Авторы документа называют эти места «клубами-сторонниками ЧВК «Вагнер».