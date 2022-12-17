В Краснодаре появились баннеры с рекламой ЧВК «Вагнер». В Уголовном кодексе есть статья за наемничество.
На улицах Краснодара впервые установили билборды с призывом вступать в ЧВК
Сразу на нескольких улицах Краснодара местные жители заметили рекламные баннеры одинакового содержания. На них мужчины в военной форме с музыкальными инструментами и надпись: «Оркестр «W» ждет тебя». Также на билбордах содержится адрес сайта и телефонный номер.
Веб-адрес ведет на страницу онлайн-баннера. На ней призыв: «Спешите вступить в ЧВК Вагнер!». Также на странице указаны номера телефонов, чатов в мессенджерах. Кроме того, есть форма обратной связи.
За подробностями онлайн-баннер предлагает перейти на страницу одноименного паблика «Вконтакте». У него более 175 тыс. подписчиков. В одном из закрепленных сообщений указаны регионы присутствия компании. Среди них есть и Краснодарский край.
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Информацию о том, что в Краснодаре впервые появилась уличная реклама ЧВК «Вагнер» также опубликовало издание «Кавказ.Реалии»*.
«Каждый день проезжаю здесь и недавно заметил два баннера — в каждую сторону — на улице Мачуги на выезде из Краснодара», — рассказал агентству местный активист Виктор Чириков.
Мужчина считает, что появившиеся в городе баннеры говорят о том, что ЧВК «Вагнер» испытывает трудности с вербовкой новобранцев.
По данным собеседников издания, рекламными конструкциями владеют частные компании, с которыми заключают договор.
Агентство также напоминает, что по российским законам наемничество является уголовным преступлением. Статья 359 УК РФ предусматривает от 7 до 18 лет тюрьмы за участие в конфликте, а также вербовку, обучение, финансирование наемников.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Новошахтинске мужчина стрелял из пулемёта в полицейских. Вскоре его задержали. Он оказался бойцом ЧВК «Вагнер». Позже бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что готов забрать обратно в зону СВО Павла Николина, который стрелял из пулемета в полицейских.
* — «Кавказ.Реалии» признано Минюстом РФ иноагентом.