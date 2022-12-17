В Краснодаре появились баннеры с рекламой ЧВК «Вагнер». В Уголовном кодексе есть статья за наемничество.

На улицах Краснодара впервые установили билборды с призывом вступать в ЧВК

Сразу на нескольких улицах Краснодара местные жители заметили рекламные баннеры одинакового содержания. На них мужчины в военной форме с музыкальными инструментами и надпись: «Оркестр «W» ждет тебя». Также на билбордах содержится адрес сайта и телефонный номер.

Веб-адрес ведет на страницу онлайн-баннера. На ней призыв: «Спешите вступить в ЧВК Вагнер!». Также на странице указаны номера телефонов, чатов в мессенджерах. Кроме того, есть форма обратной связи.

За подробностями онлайн-баннер предлагает перейти на страницу одноименного паблика «Вконтакте». У него более 175 тыс. подписчиков. В одном из закрепленных сообщений указаны регионы присутствия компании. Среди них есть и Краснодарский край.