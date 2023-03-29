Краснодарский краевой суд отказался возвращать 538 га земель фермерам и чаеводам Сочи

Предприниматели снова обжалуют это решение

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Хостинского суда об изъятии 538 га сельхозземель. В пресс-службе крайсуда сообщили, что в удовлетворении ходатайств, назначении экспертизы и приобщении дополнительных доказательств отказано. Гендиректор АО «Мацестинский чай» Виктор Панкеев сказал, что решение будет обжаловано в суде кассационной инстанции, пишет «Коммерсантъ-Кубань». По его словам, осталось недоказанным наличие признаков сделок мнимыми. Также Панкеев добавил, что 50 томов в гражданском деле суд рассмотрел всего за 21 минуту.

Адвокат сельхозпроизводителей Михаил Школьник рассказал, что прокуратура не предоставила письменные возражения на апелляционные жалобы. По его словам, доводы ведомства сводятся к тому, что первоначальный землепользователь — «Мацеста чай», не имел намерения использовать земли по назначению. Школьник пояснил, что решение суда вступило в силу 28 марта и, скорее всего, будет исполнено путем аннулирования записей в государственном реестре о принадлежности участков ответчикам. Как писали Юга.ру, с изъятием земель в Сочи столкнулись чайные производители и фермеры. Среди ответчиков — «Краснополянская косметика», «Шапсугский чай», «Мацеста чай», «Хоста чай», «Солохаульский чай». Генпрокуратура посчитала, что компании не используют сельхозземли по назначению, но собственники говорят, что проверок не было.

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