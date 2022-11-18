В Госдуме обсудили изъятие земли у сочинских предприятий и анонсировали законопроект о моратории

За круглым столом депутаты выслушали кубанских и ставропольских владельцев предприятий, бизнес которых оказался под угрозой

Вице-спикер Владислав Даванков рассказал о прошедшем в Госдуме круглом столе и заявил, что прилетит в Краснодарский край из-за жалоб владельцев сельхозпредприятий Краснодарского края.

«Только за последние сутки получил больше ста обращений от жителей и предпринимателей из Сочи, у которых отжимают землю», — написал Даванков в своем Telegram-канале.

Юга.ру рассказывали о ситуации с АО «Мацестинский чай» и «Фермой Экзархо». Хостинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал недействительными договоры аренды земли предприятий. Компаниям дали месяц, чтобы снести все постройки, избавиться от животных и передать участки Росимуществу.

Похожая ситуация сложилась в Ставропольском крае. На Кавминводах владельцы санаториев отстаивают свое право на бизнес. В августе 2022 года суд принял решение по иску Генпрокуратуры о возврате в государственную собственность 34 санаторно-курортных учреждений, в том числе 1763 объектов недвижимости. Сделки, которые российские и зарубежные инвесторы заключали с Федерацией независимых профсоюзов России, признали незаконными.

О несогласии с принятыми решениями бизнесмены рассказали депутатам и представителям госорганов за круглым столом. В Госдуме выступили Инга Экзархо, владелец «Фермы Экзархо», и Владимир Кайшев, учредитель санатория «Понтос Плаза».