После атаки БПЛА под Геленджиком число погибших возросло до четырех, среди жертв — ребенок

3 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что власти уточнили информацию о последствиях падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. По последним данным, число погибших увеличилось до четырех человек. Среди них был один ребенок.

Еще десять человек получили различные травмы. В числе пострадавших также есть двое детей. В медицинское учреждение госпитализировали двух взрослых и одного ребенка. Остальным пострадавшим врачи оказали помощь на месте.