После атаки БПЛА под Геленджиком число погибших возросло до четырех, среди жертв — ребенок
Власти уточнили информацию об атаке БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком
3 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что власти уточнили информацию о последствиях падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. По последним данным, число погибших увеличилось до четырех человек. Среди них был один ребенок.
Еще десять человек получили различные травмы. В числе пострадавших также есть двое детей. В медицинское учреждение госпитализировали двух взрослых и одного ребенка. Остальным пострадавшим врачи оказали помощь на месте.
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По поручению губернатора Кубани к месту происшествия направили специализированную бригаду территориального центра медицины катастроф.
На месте происшествия находится мэр Геленджика Алексей Богодистов. Там же работают пять бригад скорой помощи из Геленджика. Также администрация курорта запросила неотложки из Туапсе.
На месте ЧП развернули оперативный штаб, продолжают работать сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и специалисты профильных ведомств.
Как писали Юга.ру, 1 августа в Геленджике обломки БПЛА упали на магазин.