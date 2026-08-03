Кубань и Адыгея вошли в топ-10 регионов России по качеству дорог

Адыгея стала шестой, а Краснодарский край — седьмым в общероссийском рейтинге качества автомобильных дорог

3 августа эксперты «РИА Новости» опубликовали рейтинг российских регионов по качеству дорог. Республика Адыгея и Кубань оказались на шестом и седьмом местах соответственно. Согласно исследованию, в конце 2025 года в Адыгее нормативным требованиям соответствовало 80,8% региональных и межмуниципальных трасс, а в Краснодарском крае — 76,3%. Плотность дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км территории составила 557 км в Адыгее и 502 км на Кубани.

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Список возглавила Москва с абсолютным показателем в 100%. В топ-5 также вошли Челябинская область, Ингушетия, Севастополь и ХМАО (от 81,7% до 84,6%).



Аутсайдером рейтинга стала Архангельская область, где нормативам отвечает всего 17,2% дорожной сети. В числе регионов с худшими дорогами оказались Волгоградская и Кировская области (менее 30% качественных трасс).



Напомним, что годом ранее Краснодарский край находился на пятой строчке рейтинга по качеству дорожной инфраструктуры с показателем 82,3%, а Адыгея занимала седьмое место (78,9%).