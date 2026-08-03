На Кубань пришла аномальная жара: в понедельник воздух накалится до 37 °C

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 3 августа, на Кубани осадков не ожидается. Ветер будет слабый, но местами может усилиться до 12–14 м/с. Днем воздух в регионе накалится до 37 °C. В горах будет прохладнее — 18–23 °C.



По данным синоптиков, 3 августа в северо-восточных районах края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Лотосы в Краснодаре: Нашли четыре озера с краснокнижными растениями

На Черноморском побережье осадков не прогнозируют. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с, а в районе Новороссийска — 18–23 м/с. Днем воздух прогреется до 30–35 °C.



В Краснодаре 3 августа осадков тоже не ожидается. Днем прогнозируют жару до 37 °C.



Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в понедельник, 3 августа, территория Кубани продолжит находиться под влиянием антициклона. В городе сохранится солнечная, сухая и жаркая погода с температурой на 3–4 °C выше средних многолетних показателей.