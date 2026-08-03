На Кубань пришла аномальная жара: в понедельник воздух накалится до 37 °C

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 3 августа, на Кубани осадков не ожидается. Ветер будет слабый, но местами может усилиться до 12–14 м/с. Днем воздух в регионе накалится до 37 °C. В горах будет прохладнее — 18–23 °C.

По данным синоптиков, 3 августа в северо-восточных районах края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Лотосы в Краснодаре:

На Черноморском побережье осадков не прогнозируют. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с, а в районе Новороссийска — 18–23 м/с. Днем воздух прогреется до 30–35 °C.

В Краснодаре 3 августа осадков тоже не ожидается. Днем прогнозируют жару до 37 °C. 

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в понедельник, 3 августа, территория Кубани продолжит находиться под влиянием антициклона. В городе сохранится солнечная, сухая и жаркая погода с температурой на 3–4 °C выше средних многолетних показателей.

Как писали Юга.ру, температура моря в Новороссийске опустилась ниже нормы в начале лета.

Город Краснодар Погода Пожароопасность Черное море

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