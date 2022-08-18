В Сочи хотят изъять земли компании «Краснополянская косметика». Генпрокуратура считает, что их не используют, но там выращивают сырье

Генпрокуратура хочет забрать землю у сочинской компании «Краснополянская косметика». Ведомство считает, что участок не используют длительное время

Основатели компании «Краснополянская косметика» сообщили, что их хотят лишить земель фермы. Генпрокуратура считает, что владельцы не используют сельскохозяйственный участок по назначению и признала договор аренды на землю недействительным.

Как рассказали владельцы косметической компании Кристина Судеревская и Дмитрий Серов, иск от ведомства они получили на прошлой неделе. Собственники попытались доказать, что земли используются по назначению, но суд отклонил их и сослался на справку, которая подтверждает неиспользование земель. Что это за справка — неизвестно. Показать ее в суде отказались.

Кристина Судеревская уточнила журналисту Юга.ру, что иск привезли в компанию 11 августа, а 15 и 16 августа прошло выездное заседание. Также к ним приезжала проверка, но заходить на территорию никто не стал. По словам основательницы компании, участок осмотрели через забор и уехали.

«Так как ответчиков было много, то это был базар. Никого не слушали, все доказательства отвергали и не прилагали к делу», — рассказала Судеревская.

Ответчиками выступили около 140 человек. Это владельцы участков в Сочи, которые оказались в похожей ситуации.

В иске Генпрокуратуры сказано, что «факт длительного неиспользования установили осмотром. В настоящее время принимаются меры к его освоению» (документ есть в распоряжении редакции).

Площадь участка составляет 66 тыс. кв. метров. На нем произрастают более 2 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников. Среди них фейхоа, эвкалипт, лаванда и монарда. Кроме того, сейчас ведется экспериментальное растениеводство и селекция растений. Например, работы по акклиматизации авокадо, алоэ и кактуса опунция.

Сейчас в компании 70 рабочих мест. В 2023 году это число планируют увеличить до 140. Ее владельцы работают со студентами вузов и дают возможность прохождения практики. В 2022 году производство прошло аудит по земле по двум органическим международным стандартам.

«Компания является стабильным налогоплательщиком с большим потенциалом роста. Мы никогда не брали у государства помощи и субсидий. Вкладывали свои деньги», — сказала Судеревская.

Ранее на правах долгосрочной аренды участок принадлежал ОАО «Адлерский чай». Затем фирма передала его еще двум собственникам, после чего в 2018 году правообладателем стал Дмитрий Серов. По словам нынешних владельцев, все договоры о передаче прав и обязанностей зарегистрированы в госорганах и имеют юридическую силу.

Также из справки компании известно, что участок попал под арест в 2021 году. Такое постановление вынес Центральный суд Сочи. Составом преступления стало хищение земель у Сочинского нацпарка.

«Если дальше развивать логическую цепочку, то Росимущество похитило участок у нацпарка, где собственником является само Росимущество», — сказано в документе.

После этого в Адлерский суд поступил иск от Генпрокуратуры об изъятии земель. Прокурор установил нарушения в части неиспользования земель по прямому назначению. Владельцы отметили, что при этом официальную процедуру обследования не проводили.

Согласно справке из ФГБУ НИИ Цветоводства, который разрабатывает материалы внутрихозяйственных планов графического учета сельскохозяйственных предприятий, смежный участок Сочинского национального парка с кадастровым уточненным номером 23:49:040404:2375 имеет четко установленные границы в соответствии с законодательством РФ. Территория имеет установленные границы на местности в виде маркировки установленным квартальным столбом границ обхода № 52. Это значит, что участок не относился к территории Сочинского национального парка и арест был наложен неправомерно.

Но согласно иску Генпрокуратуры, договор аренды на участок признали недействительным. Участок должны вернуть Росимуществу в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу. Истцом по делу выступил загенпрокурора РФ в интересах неопределенного круга лиц.

Сейчас владельцы «Краснополянской косметики» работают с юристами и пытаются отстоять свое право на землю.