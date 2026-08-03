Бывший глава Минздрава Краснодарского края пытается оспорить 4 года тюрьмы
Экс-министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов обжаловал приговор по делу о мошенничестве
11 августа Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Экс-чиновник намерен добиться пересмотра приговора по делу о мошенничестве в особо крупном размере, считая назначенное наказание несправедливым.
Напомним, 29 июня 2026 года Октябрьский районный суд Краснодара признал Филиппова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило, что в период с 2015 по 2025 год бывший чиновник незаконно получил около 7,5 млн рублей, числясь сотрудником Кубанского государственного медицинского университета. Фактически он свои обязанности не исполнял, однако зарплату получал.
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По предъявленной статье ему грозило до 10 лет лишения свободы, однако суд назначил 4 года колонии и штраф 500 тыс. рублей. Во время следствия Евгений Филиппов находился в СИЗО.
Ранее по иску прокуратуры суд также обратил в доход государства имущество, денежные средства и другие активы Филиппова, его родственников и приближенных. Общая стоимость конфискованных активов превысила 1 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, новым министром здравоохранения Краснодарского края стал Владимир Крушельницкий.