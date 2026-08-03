Бывший глава Минздрава Краснодарского края пытается оспорить 4 года тюрьмы

Напомним, 29 июня 2026 года Октябрьский районный суд Краснодара признал Филиппова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило, что в период с 2015 по 2025 год бывший чиновник незаконно получил около 7,5 млн рублей, числясь сотрудником Кубанского государственного медицинского университета. Фактически он свои обязанности не исполнял, однако зарплату получал.

11 августа Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Экс-чиновник намерен добиться пересмотра приговора по делу о мошенничестве в особо крупном размере, считая назначенное наказание несправедливым.

По предъявленной статье ему грозило до 10 лет лишения свободы, однако суд назначил 4 года колонии и штраф 500 тыс. рублей. Во время следствия Евгений Филиппов находился в СИЗО.

Ранее по иску прокуратуры суд также обратил в доход государства имущество, денежные средства и другие активы Филиппова, его родственников и приближенных. Общая стоимость конфискованных активов превысила 1 млрд рублей.