Краснодарский край направил 284 млн рублей на поддержку фильмов, снятых в регионе. Кубань стала лидером по развитию кинематографа

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский край занял первое место в стране по количеству поддержанных кинопроектов

Об этом на заседании краевой комиссии заявил вице-губернатор Александр Руппель. По его словам, два года назад администрация взяла курс на поддержку кинопроизводства в регионе. Как результат — Краснодарский край набирает популярность среди кинопроизводителей. В 2020 году на Кубани сняли более 20 проектов, в 2021-м — около 30.

«В 2022 году, несмотря на все трудности, в крае реализовано более 35 кинопроектов. 19 из них получили нашу региональную поддержку — это лучший показатель в стране», — считает Руппель.

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Для получения рибейтов необходимо соблюсти ряд условий. Так, фильм или его часть должны снимать на территории края, иметь прокатное удостоверение и удостоверение национального фильма. Кроме того, обязательны показы или упоминания локаций региона, его услуг или товаров, которые позволяют идентифицировать Краснодарский край.

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Что немаловажно, кинопроекты помогают и местному бизнесу, поскольку коммерсанты готовы предложить широкий спектр услуг. В 2022 году в рамках субсидирования фильмов удалось привлечь 242 региональных контрагента — индивидуальные предприниматели, самозанятые, юридические и физические лица. Общая сумма затраченных средств по фильмам, получившим поддержку в прошлом году, превысила 284 млн рублей.

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Однако пресс-служба краевой администрации не сообщает, какие именно проекты получили региональное финансирование. Так, в прошлом году на Кубани снимали «Два холма», «На страже пляжа», «Отпуск», «Танцуй, Селедка!», «Обещание», «Чебурашка», «Мажор в Сочи», «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя», «Дельфин», «Лихач 2», «Игра головой», «Актрисы», «Орлинская».

Как писали Юга.ру, в 2023 году в Анапе, Геленджике и Сочи снимут фильм об «Иванушках International». В нём они сыграют самих себя.

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