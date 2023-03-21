Краснодарский край направил 284 млн рублей на поддержку фильмов, снятых в регионе. Кубань стала лидером по развитию кинематографа

Об этом на заседании краевой комиссии заявил вице-губернатор Александр Руппель. По его словам, два года назад администрация взяла курс на поддержку кинопроизводства в регионе. Как результат — Краснодарский край набирает популярность среди кинопроизводителей. В 2020 году на Кубани сняли более 20 проектов, в 2021-м — около 30.

«В 2022 году, несмотря на все трудности, в крае реализовано более 35 кинопроектов. 19 из них получили нашу региональную поддержку — это лучший показатель в стране», — считает Руппель.