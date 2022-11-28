В Краснодарском крае снимут кино об «Иванушках International»

В 2023 году в Анапе, Геленджике и Сочи снимут фильм об «Иванушках International». В нем они сыграют самих себя

28 ноября ТАСС передал заявление продюсера картины Дмитрия Пристанскова о том, что съемки запланированы на лето 2023 года. Группа «Иванушки International» основана в 1995 году и прославилась такими песнями, как «Тучи», «Кукла», «Тополиный пух», «Реви».

«Мы хотели бы сделать комедию. Кроме того, там будет очень много музыки. Сейчас мы находимся в стадии «сборки» проекта. Сценарий у нас уже есть, осталось только поработать над диалогами. Если все пойдет удачно, то к съемкам приступим в начале лета. Снимать хотим на территории Краснодарского края, по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи. Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники», — рассказал продюсер.

Проект представили на экспертизу в Фонд кино, режиссером заявлен Марк Горобец. Создатель и продюсер коллектива Игорь Матвиенко уже дал предварительное согласие на использование хитов «Иванушек». Музыканты согласились участвовать в съемках.