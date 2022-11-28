В Краснодарском крае снимут кино об «Иванушках International»
В 2023 году в Анапе, Геленджике и Сочи снимут фильм об «Иванушках International». В нем они сыграют самих себя
28 ноября ТАСС передал заявление продюсера картины Дмитрия Пристанскова о том, что съемки запланированы на лето 2023 года. Группа «Иванушки International» основана в 1995 году и прославилась такими песнями, как «Тучи», «Кукла», «Тополиный пух», «Реви».
«Мы хотели бы сделать комедию. Кроме того, там будет очень много музыки. Сейчас мы находимся в стадии «сборки» проекта. Сценарий у нас уже есть, осталось только поработать над диалогами. Если все пойдет удачно, то к съемкам приступим в начале лета. Снимать хотим на территории Краснодарского края, по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи. Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники», — рассказал продюсер.
Проект представили на экспертизу в Фонд кино, режиссером заявлен Марк Горобец. Создатель и продюсер коллектива Игорь Матвиенко уже дал предварительное согласие на использование хитов «Иванушек». Музыканты согласились участвовать в съемках.
Олег Яковлев был в «Иванушках» с 1998 по 2013 год:
Матвиенко рассказал, что фильм снимут в жанре роуд-муви — кино о путешествиях. По сюжету, три фанатки «Иванушек» едут с ними на гастроли. «Повзрослев, подруги решают закрыть гештальты молодости и отправляются в тур вслед за «Иванушками». И каждая достигает в этом приключении своей цели», — добавил Пристансков.
В 2023 году «Иванушки» планируют отправиться в тур «25 тополиных лет», где могут начаться съемки фильма, но это пока не решено окончательно. Общаясь с журналистами 26 ноября, участник группы Андрей Григорьев-Апполонов aka Рыжий сказал: «Мы будем играть сами себя».
Как сообщали Юга.ру, в мае 2021 года в Сочи обрушилась статуя уроженца курорта Григорьева-Апполонова. Ее установили летом 2019-го, в открытии участвовал сам артист. Еще Рыжий открыл в Сочи семейный магазин «Рыжий».