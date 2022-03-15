«Дни частных кинотеатров сочтены». Поговорили о будущем киноиндустрии в России

Через несколько дней после начала «специальной военной операции» в Украине ведущие голливудские кинокомпании — The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures — приостановили выход новых фильмов в России. Расписание сеансов заполнили отечественными картинами прошлых лет. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова поговорила с основателем и директором по кинопрокату компании «Иноекино» Алексеем Бажиным и руководителем по рекламе и PR сети кинотеатров «Монитор» Андреем Поповым. Они рассказали, почему против легализации пиратства, могут ли российские фильмы полностью заменить зарубежные, а также пойдут ли зрители на «Брата» Балабанова и что ждет отечественную киноиндустрию. Алексей Бажин, основатель и директор компании «Иноекино» Проект «Иноекино» начал с отдельных показов в кинотеатрах Санкт-Петербурга, сейчас компания представляет классику мирового кино на больших экранах в 100 городах России. Строго на языке оригинала, с субтитрами. Так, в 2021 году вышли 15 релизов. Благодаря проекту в Краснодаре за последнее время можно было посмотреть фильмы «Таксист», «На последнем дыхании», «Мертвец», «Фотоувеличение» и «Седьмая печать». В апреле 2021-го вы говорили: «Наш график — один релиз в три недели. Возможно, вскоре попробуем перейти на график один фильм в две недели». В Краснодаре учащение графика совпало с отказом Голливуда от премьер блокбастеров в РФ. Со стороны выглядит так, будто ограничения могут сыграть вам на руку: все ваши показы за последний год, на которых я была, собирали не меньше половины зала, а значит, кинотеатрам может быть выгодно предлагать вам больше места в опустевшем расписании. Или это работает иначе? — Речь идет не только о Краснодаре, а обо всей России. Мы о планах говорили в совсем другой стране. Наша компания не может далее продолжать деятельность, так как наши фильмы закупаются у крупных студий, которые вышли с российского рынка, то есть у нас больше нет фильмов для выпуска в кинопрокат. И никакого просвета мы не видим, известно по какой причине.

Не стоит забывать о крушении российской экономики, технологии и рубля, что делает невозможным заключение новых сделок, даже если вдруг на рынок вернутся крупные студии.

Недавний выпуск «Касабланки» впечатляюще совпал с началом «спецоперации» РФ в Украине. Как долгосрочно вы планируете график показов и есть ли возможность внутри него двигать фильмы под повестку? Если такая возможность есть, насколько этично ей пользоваться? — «Касабланку» у нас уже отозвали обратно. Никаких больше планов по выпуску фильмов у нас нет, так как нет ни фильмов, ни возможности оплачивать труд наших сотрудников. При текущем положении дел, скорее всего, компания «Иноекино» закроется в нынешнем виде. Может, просто будет существовать, чтобы дополучить роялти с онлайн-платформ. Экономика и рынок стремительно разрушаются, поэтому невозможно что-либо предсказывать. Я думаю, что и дни частных кинотеатров сочтены. Они долго не протянут.

Кадр из фильма «Касабланка», реж. Майкл Кёртис, 1942 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Иноекино», www.youtube.com/channel/UCQjejLy42aoY8cmyItEaolA

Из сетей кинотеатров, работающих в Краснодаре, вы сотрудничаете только с «Киномаксом», а это всего лишь один киноплекс из пяти в городе. Почему так сложилось? Остальные сети не верят в потенциал классических фильмов? — Нет, мы еще сотрудничали с «Формулой кино» в Краснодаре. Почему остальные не подключались к нашим релизам, мы не знаем. Молчали. Видимо, не понимали потенциала и не хотели прикладывать усилия для работы с классикой. А может, просто не любят шедевры мирового кино.

Стало известно, что фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» не выйдет в России в повторный прокат 31 марта из-за решения правообладателя. Какие еще релизы «Иноекино» оказались на паузе? Россиянам теперь придется смотреть исключительно отечественные киноленты, с ними уж точно не будет проблем? Или нет? — Остановили наши несколько старых релизов, но они уже свой потенциал отработали. Также остановили все сделки по будущим релизам в количестве пяти фильмов. Я не знаю, чем придется теперь довольствоваться россиянам, но вся кинопрокатная индустрия будет или свернута, или национализирована для проката российских патриотических фильмов, комедий и мелодрам. Телевизор придет и в кинотеатры. «Наше кино» выпустит в прокат много отечественных фильмов прошлых лет, например «Жмурки», «Про уродов и людей», «Мне не больно» и другие. Люди ходили в кинотеатры, чтобы увидеть фильмы, которые еще нельзя посмотреть в интернете. Насколько вообще такие показы востребованы сейчас? — Думаю, это от безысходности. Да и «Брата» уже перевыпускали в кинопрокат. Доля этих перевыпусков сейчас будет мизерной. Это даже не стоит рассматривать как некую замену.

Балабанов — выдающийся автор и художник, кто как никто другой другой видел и понимал происходящее в нашей стране. Кстати, обратите внимание, что его фильмы «Война» и «Груз 200» не стали выпускать. Нетрудно догадаться почему.

Кадр из фильма «Криминальное чтиво», реж. Квентин Тарантино, 1994 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Трейлеры к фильмам», www.youtube.com/channel/UCh9gYjgnUB1BRY0-LYJXKRg

Каким вы видите будущее киноиндустрии в России? — Как я выше уже заметил, либо национализация и вливание государственных бюджетов в изготовление российских фильмов, то есть аудитория кинотеатров изменится очень сильно и, несомненно, существенно сократится, либо мы просто вернемся в 90-е с пустующими разрушенными кинотеатрами. Есть еще вариант, что Голливуд и иностранные партнеры вернутся к бизнесу в нашей стране, но с такой обрушившейся экономикой и рублем говорить об условиях пока невозможно. Руководство нашей страны за десять дней обрушило то, что создавалось десятилетиями.

Андрей Попов, руководитель по рекламе и PR сети кинотеатров «Монитор» Сначала по кинотеатрам ударили коронавирусные ограничения, сейчас — «спецоперация». Поделитесь статистикой по кинотеатрам «Монитора» в крае — как зрители возвращались после пандемии? — Пандемия еще не закончилась. Даже с такими ограничениями, как QR-коды, люди все равно шли в кинотеатры. Хотя поначалу, конечно, была волна хейта, нахлынули антиваксеры со своими комментариями. Месяц спустя люди привыкли к кодам и спокойно посещали сеансы. Да, сборы были не как в рекордном 2019 году, но все же. Теперь QR-коды отменили, но, к сожалению, начались санкции из-за спецоперации в Донбассе. Сейчас посещаемость хуже, чем в начале 2021-го. Очевидно, что отсутствие больших релизов — это серьезный удар по кинотеатрам. Государство не сильно помогало нам в начале пандемии, но мы надеемся на поддержку сегодня.

Российский контент, к сожалению, не может предоставить адекватную замену американскому. Отечественное кино хорошо собирает только на праздники. И то не всегда.

На 8 Марта вышла комедия «Хочу замуж». Поскольку «Бэтмена» сняли с проката, мы думали, что наш фильм хорошо сработает, но этого не произошло. В этом году сборы в праздничный день были худшими за последние десять лет. Очевидно, что это связано не столько с качеством самого фильма, сколько с обстановкой в мире. Нужно понимать, что «Хочу замуж» — самый большой релиз месяца. Все остальные ожидаемые фильмы крупные голливудские компании забрали. Соответственно, приходится работать в основном с российским контентом. Однако не правы те, кто говорит, что смотреть нечего. Сейчас репертуар наших кинотеатров стал шире — мы стали показывать больше фильмов, потому что начали брать много независимого американского и европейского кино. Небольшие дистрибьюторские компании понимают, что если не будут прокатывать свои фильмы, то многое потеряют. Например, вышли американские фильмы «Парни под прикрытием» и «Наемник». Когда выйдут крупные отмененные релизы, пока не ясно. Говорят, что в мае или через полгода. Большие фильмы выходили обычно один-два раза в месяц, но именно они и приносили основной доход.

Кадр из фильма «Жмурки», реж. Алексей Балабанов, 2005 год © Скриншот видео с YouTube-канала MaAlreX, www.youtube.com/channel/UCaPv-Q1bcP4LOrcp4QwOOZQ

Ассоциация владельцев кинотеатров РФ предупредила о риске ликвидации отрасли. Что в нынешних реалиях, на ваш взгляд, может спасти индустрию от разорения? Выделение прямой субсидии в объеме и по методике 2020 года? — Выделенные субсидии были минимальными, они не покрыли все расходы и потери, которые понесли владельцы. «Монитор» отлично вышел из локдауна, мы не закрыли кинотеатры. А вот некоторые небольшие кинотеатры, с двумя-тремя залами, закрылись. Я думаю, что это будет продолжаться. Мы сами думаем о том, что, если не будет изменений, в апреле мы будет консервировать часть залов. Вернули некоторые фильмы в прокат, например «Человек-паук: Нет пути домой», «Дом Gucci», «Париж, я люблю тебя!», «Брат» и «Брат 2», «Движение вверх». Люди ходили в кинотеатры, чтобы увидеть фильмы, которые еще нельзя посмотреть в интернете. Условный «Брат-2» уже давно в открытом доступе, и, кажется, все, кто хотел, его посмотрели. Такие показы действительно будут востребованы? — Многие видели упомянутого «Брата» на кассетах. Кинотеатр — это уникальный опыт получения эмоций. Любой фильм, который смотришь на большом экране в большой аудитории, производит иные впечатления. Условно: комедии — смешнее, ужасы — страшнее. Это в том числе влияние коллективного опыта просмотра. В то же время, когда ты один на один с большим экраном, то можешь рассмотреть детали, ранее недоступные взгляду. Посмотрим, как сработают такие фильмы. Придут ли люди — никто не знает. По опросам, многие хотят посмотреть «Брата» и его продолжение в кино, но какой это процент людей — не ясно. Не думаю, что зрителей будет много. Подобные релизы, конечно, не заменят новинки.

Раньше была полноводная река зрителей, их были миллионы, если говорить в масштабах страны. Сейчас это маленькие струйки, нас ждет великая засуха.

Поток зрителей будет приносить мало денег, многим придется закрыться. Кинотеатры не будут готовы покрывать расходы. На каких условиях для кинотеатров предоставляют такие фильмы? — Если просто: 100 рублей стоит билет, 50 идут нам, остальные 50 — прокатчику. У всех фильмов есть правообладатель, он готовит копию и доставляет прокатчику. Потом ее получают кинотеатры.

Кадр из фильма «Дом Gucci», реж. Ридли Скотт, 2021 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw

Вы знаете, как принималось решение о том, чтобы заполнить прокат фильмами прошлых лет? Кто формирует репертуар? И могут ли кинотеатры сами выбирать фильмы, которые показывать, или отказываться от показа? — Прокатные компании предоставляют права на пакеты фильмов. Каждый кинотеатр сам выбирает, какие будет показывать. У нас есть букеры — люди, занимающиеся формированием репертуара и расписанием показов. Что касается старых фильмов, которые будут сейчас выходить много, то мы будем смотреть на результат проката и думать, какие далее демонстрировать. Как заявляют представители кинобизнеса, запасы техники у компаний-поставщиков могут иссякнуть до середины 2022 года, а российских аналогов не существует. Может ли это стать толчком к развитию отрасли в РФ и сколько лет это может занять? — Фактически мы существуем на зарубежной технике. Кинопроекторы и серверы — немецкие и бельгийские. Есть российские разработки, но к массовому внедрению мы не пришли еще. Стараемся держать что-то в запасе, но очевидно, что могут возникнуть проблемы. В том числе из-за этого могут в дальнейшем закрываться кинотеатры. Доллар вырос, оборудование и запчасти покупаются за валюту. А доход мы получаем в рублях. Соответственно, если пересчитать средства, то мы получаем сейчас значительно меньше. Все для нас будет обходиться дороже. Сейчас все силы будут брошены на импортозамещение, в первую очередь в оборонной системе, самолетостроении, фармацевтике. Дойдет ли речь и какие-то субсидии государства до обновления российского кинооборудования — сложно сказать. Это даже вопрос не денег, а человеческих и временных ресурсов. Кинотеатры не стратегически важное направление. Судя по невниманию к нашим проблемам в пандемию, думаю, что и сейчас мы будем иметь не первоочередное значение. Возможно, сможет помочь Пушкинская карта. Государство дает молодежи реальные деньги, чтобы они смогли их потратить на походы в театры, музеи, кинотеатры. 2 тыс. рублей выделено на кинобилеты. На эти деньги молодые люди смогут шесть-семь раз сходить в кино. Кроме того, сейчас набирает обороты акция #СпастиКинотеатры Простые люди, понимая, что кинотеатры находятся в сложном положении, покупают билеты в кино (в том числе по Пушкинской карте), но сами в кино не идут — выкладывают фото билетов в соцсетях с хештегом #СпастиКинотеатры с призывом поступать так же. В Краснодарском крае стартовала акция #ПоддержиНашеКино, анонсирующая новые российские фильмы в кинотеатрах. Надеюсь, все эти государственные и общественные начинания помогут нам пережить трудные времена. На фоне отмены голливудских премьер российские чиновники заговорили о легализации пиратства. Пока это на уровне рассуждений, но может ли это стать серьезным ударом по кинопрокату после пандемии и «спецоперации»? — Безусловно. Кто говорит подобное, тот идиот. Понятно, что ни один государственный чиновник такое не поддержит. Пиратство не будет легализовано. RuTracker по-прежнему будет заблокирован.

Кадр из фильма «Брат», реж. Алексей Балабанов, 1997 год © Скриншот видео с YouTube-канала TOLSTOKOR, www.youtube.com/channel/UCt70-yoN0UAFaD_8qzq-5Qw