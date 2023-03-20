IKEA приостановила строительство парка у ТЦ «Мега Адыгея-Кубань»

Шведская компания Ingka Group, владеющая «Мегой» и IKEA, приостановила строительство парка с озером возле торгового центра в Адыгее

«Чтобы сфокусироваться на обеспечении хорошего покупательского опыта и функционирования торгового центра, мы приостановили проект по организации парка в «Меге Адыгея». Мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства по действующим договорам на существующих или дополнительно согласованных обеими сторонами условиях»,— цитирует «Ъ-Кубань» пресс-службу Ingka Centres.

ИКЕА начала реализацию инвестиционного проекта по расширению торговых площадей «МЕГА Адыгея-Кубань» в 2017 году. Его стоимость оценивалась в 14 млрд рублей. Предполагалось создание обширной рекреационной зоны с искусственным озером «Лагуна» на площади 3 га.