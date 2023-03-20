IKEA приостановила строительство парка у ТЦ «Мега Адыгея-Кубань»

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Скриншот сервиса Гугл Карты https://www.google.com/maps
    © Скриншот сервиса Гугл Карты https://www.google.com/maps

Шведская компания Ingka Group, владеющая «Мегой» и IKEA, приостановила строительство парка с озером возле торгового центра в Адыгее

«Чтобы сфокусироваться на обеспечении хорошего покупательского опыта и функционирования торгового центра, мы приостановили проект по организации парка в «Меге Адыгея». Мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства по действующим договорам на существующих или дополнительно согласованных обеими сторонами условиях»,— цитирует «Ъ-Кубань» пресс-службу Ingka Centres.

ИКЕА начала реализацию инвестиционного проекта по расширению торговых площадей «МЕГА Адыгея-Кубань» в 2017 году. Его стоимость оценивалась в 14 млрд рублей. Предполагалось создание обширной рекреационной зоны с искусственным озером «Лагуна» на площади 3 га.

  • © Скриншот видео из YouTube-канала Drone KRR, youtube.com/@droneKRR
    © Скриншот видео из YouTube-канала Drone KRR, youtube.com/@droneKRR

Напомним, в июле 2022 года Россия окончательно простилась со шведским брендом ИКЕА. Причина ухода с рынка — спецоперация в Украине, нарушения в цепочке поставок и условий торговли.

Как писали Юга.ру, бренды Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Zara вернутся в Россию под новыми названиями. В Краснодаре магазины откроются уже весной.

Парки Строительство Торговля

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