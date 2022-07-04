5 июля в России стартует распродажа остатков ИКЕА. Рассказываем, как изменились цены на популярные товары
Россия прощается с ИКЕА. 3 марта пресс-служба IKEA сообщила, что до 31 мая все магазины сети будут закрыты. Компания временно приостановила продажи из-за спецоперации в Украине, нарушений в цепочке поставок и условий торговли. 15 июня стало известно, что гипермаркеты не откроют, а все производства в стране продадут.
Позднее в ИКЕА сообщили, что проведут распродажу остатков товаров со складов перед окончательным закрытием, она стартует завтра, 5 июля. Юга.ру проанализировали, сколько стоили популярные товары раньше и за сколько их можно купить сейчас.
Культовая вещь ИКЕА — плюшевая акула БЛОХЭЙ. Она давно стала одним из символов финской компании. В начале марта перед закрытием магазинов сети она (игрушка размером 100 см) стоила 1 тыс. 499 рублей. На сайте ИКЕА цена осталась прежней, как и на «Доставкин». На «ЯндексМаркет» сегодня акулу можно купить за 1 тыс. 90 рублей, на Ozon — за 1 тыс. 328 рублей, на Wildberries — за 1 тыс. 100 рублей. Цена на Avito доходит до нескольких миллионов.
Напольная вешалка МУЛИГ магическим образом стала дешевле. В 2018 году, например, ее продавали за 1 тыс. 598 рублей в магазинах ИКЕА, сегодня на сайте «Доставкин» можно заказать за 1 тыс. 299 рублей, а на del-i-very — вообще за 799 рублей.
Матовый или глянцевый сервиз ДИНЕРА из 18 предметов (тарелки разных размеров) стоил 1 тыс. 699 рублей. На сайте отделдоставки.рф его цена варьируется от 2 тыс. 299 до 2 тыс. 699 рублей. На «ИКЕА zakaz» можно взять за 2 тыс. 699 рублей, такая же цена у сервиса «Доставкин».
Популярный стул КАУСТБИ стоил 2 тыс. 349 рублей. Если сегодня ввести поисковой запрос и попробовать найти на различных ресурсах, то ситуация следующая. На сайте ИКЕА — 3 тыс. 499 рублей, на «Доставкин» 2 тыс. 299 рублей, на «Яндекс.Маркет» 5 тыс. 790 рублей, на del-i-very 2 тыс. 799 рублей, на «Отдел доставки» 2 тыс. 999 рублей.
Несколько объявлений о продаже есть на портале «Авито». Там продавцы просят за один новый стул от 3 тыс. 600 рублей до 5 тыс. 800 рублей.
Еще одна знаменитая позиция в ассортименте товаров ИКЕА — затемняющие гардины ВИЛБОРГ. Раньше их можно было приобрести за 3 тыс. 999 рублей. Сегодня на сайте финской компании они стоят 4 тыс. 499 рублей. На «Доставкин» — 3 тыс. 999 рублей, такая же стоимость при заказе на del-i-very.
Подушка на стул ЮСТИНА стоила 299 рублей за штуку. Сегодня на сайте ИКЕА ее стоимость 349 рублей, а вот на «Доставкин» и del-i-very цена осталась прежней — 299 рублей.
Wildberries предлагает приобрести подушку аж за 999 рублей, Ozon — за 926 рублей.
Трехсекционная обувница БИССА могла украсить коридор всего за 2 тыс. 999 рублей. На сайте ИКЕА она сейчас ровно на 1 тысячу дороже — 3 тыс. 999 рублей. Такой же ценник и на «Доставкин».
Смеситель из нержавеющей стали ЭЛМАРЕН можно было приобрести за 4 тыс. 999 рублей. Сеегодня его цена на сайтах ИКЕА и «Доставкин» одинаковая — 5 тыс. 499 рублей.
С начала суток, 5 июля, товары ИКЕА можно будет купить только онлайн, на официальном сайте компании ikea.ru. В приложении сети они не будут доступны, как и оффлайн.
Подарочные карты магазина использовать не выйдет, но деньги за них в компании обещали вернуть: для этого нужно обратиться в «ИКЕА Сервис». Скидки по картам IKEA Family не предусмотрены.
Сколько будет идти распродажа — неизвестно, IKEA называет ориентировочные сроки — несколько недель.
Утром 5 июля стало известно, сайт IKEA перестал работать после начала распродажи. Нельзя авторизоваться в личном кабинете и добавлять товары в корзину.