Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Zara вернутся в Россию под новыми названиями. В Краснодаре магазины откроются уже весной

Этой весной в Краснодаре в торгово-развлекательном центре OZ Mall откроются магазины Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Zara, но под другими названиями — Ecru, Vilet, DUB и Maag

Точная дата не уточняется, но ждать их возвращения стоит в ближайший месяц, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на информационный центр ТРК. В «Галерея-Краснодар» пока открывать магазины этих брендов не планируют.

Ранее Юга.ру писали, что в кубанской столице появились вакансии в магазины, которые планируют открыть вместо Zara, Oysho и Bershka. Искали администратора, директоров и его заместителей.

Напомним, 5 марта 2022 года испанская группа Inditex решила закрыть российские магазины брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Pull & Bear. А в октябре «Зара СНГ» сменила название на «Новая мода». Inditex продала бизнес Daher Group, также владеющей ливанской Azadea Group. Она развивает 40 глобальных брендов (в том числе Adidas, Calzedonia, Mango) в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.