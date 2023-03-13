Курортный сбор за отдых в Краснодарском крае в 2022 году заплатил только каждый пятый турист

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае доходы от курортного сбора в 2022 году выросли в 4,5 раза, однако заплатила его лишь пятая часть туристов

Так, за прошлый сезон отдыхающие отправили в копилку 747 млн рублей. Налог стал рекордным за все пять лет эксперимента по курортному сбору. В 2021-м собрали 165 млн рублей. Однако увеличение прибыли связано с повышением ставки в три раза (с 10 до 30 рублей) и введением налога на новых территориях.

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В пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщили, что сбор заплатила лишь пятая часть туристов. Тем не менее, эксперимент, который должен был завершиться в этом году, на Кубани продлили до 2025-го. За четыре года в регионе собрали 677 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в Сочи за прошлый туристический сезон собрали 211 млн рублей. На эти средства в городе отремонтируют набережную.

В то же время в Крыму продлили мораторий на курортный сбор из-за ремонта моста и закрытого аэропорта. Власти опасаются снижения потока туристов.

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